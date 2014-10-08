芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因预计美国丰产

路透芝加哥10月8日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下滑，交易商称因预计今年美国丰产。

一些作多玉米/作空大豆的套利交易也令大豆期货承压。

预报在东南部种植区有更多降雨，可能令收割延后，限制了市场跌幅。

指标11月大豆期货 未能守住位于20日移动均线切入位的技术支撑水准，自6月27日来该合约一直未能收在该水准之上。

11月大豆期货支撑位料在10日移动均线切入位9.24美元。

产量预估机构Lanworth将今年美国大豆产量预估上调至39.47亿蒲式耳，单产达到47.9蒲式耳。

豆粕期货和豆油期货也多数收低，但10月豆粕期货在下周到期前遭遇空头回补，小幅收高。

11月大豆期货合约 收跌5-3/4美分，报每蒲式耳9.35美元。

12月豆粕合约 收低2.8美元，报每短吨309.8美元。12月豆油合约 跌0.08美分，报每磅33.02美分。

今日CBOT大豆预估成交量为251,513口，豆粕为72,594口，豆油为94,204口。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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