芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，收割被推迟提振豆粕期货领涨

路透芝加哥10月9日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上扬，交易商称豆粕期货领涨，因东部种植区收割推迟，限制了运往压榨商和加工企业的大豆数量。

强劲的出口需求也给期价带来支撑，终端用户等待农户恢复收割。

交投最活跃的12月豆粕期货 大涨1.2%，近月合约 触及逾三周最高。

豆油期货多数收低，受作多豆粕/作空豆油的套利交易以及原油期货下挫拖累。

市场预计美国农业部周五在月报中将上调美国大豆产量预估，这限制了大豆期货升幅。

周度出口销售报告显示，上周出口销售2014/15年度豆粕34.32万吨，超过预估的15-30万吨。

11月大豆期货合约 收高7美分，报每蒲式耳9.42美元。

12月豆粕合约 收高3.7美元，报每短吨313.5美元。12月豆油合约 跌0.01美分，报每磅33.01美分。

今日CBOT大豆预估成交量为230,762口，豆粕为68,206口，豆油为86,071口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)