芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，因技术性买盘及逢低承接

路透芝加哥10月16日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上扬，收在日高水准，因技术性买盘及周三市场下跌后出现一些逢低承接。

指标CBOT-11月大豆合约 升穿30日移动均线，但在20日布林格区间高端遭遇阻力，这是关键的技术水准，自6月26日以来该合约都未能收在该水准之上。

逢低承接买家也提振了豆油期货，在稍早跌至两周半低点后，豆油期货转升。

技术性买家带动指标12月豆粕期货 升穿50日移动均线切入位，为9月3日来首见。

分析师预计，美国农业部周五早的报告将显示周度出口销售大豆70-100万吨，之前一周为923,403吨。

11月大豆期货合约 收高14美分，报每蒲式耳9.66-1/2美元。

12月豆粕合约 收涨7.3美元，报每短吨334.6美元。12月豆油合约 收高0.38美分，报每磅32.36美分。

今日CBOT大豆预估成交量为235,122口，豆粕为126,140口，豆油为94,297口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)