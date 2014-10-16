芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，因技术性买盘及逢低承接

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥10月16日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上扬，收在日高水准，因技术性买盘及周三市场下跌后出现一些逢低承接。
指标CBOT-11月大豆合约 升穿30日移动均线，但在20日布林格区间高端遭遇阻力，这是关键的技术水准，自6月26日以来该合约都未能收在该水准之上。
逢低承接买家也提振了豆油期货，在稍早跌至两周半低点后，豆油期货转升。
技术性买家带动指标12月豆粕期货 升穿50日移动均线切入位，为9月3日来首见。
分析师预计，美国农业部周五早的报告将显示周度出口销售大豆70-100万吨，之前一周为923,403吨。
11月大豆期货合约 收高14美分，报每蒲式耳9.66-1/2美元。
12月豆粕合约 收涨7.3美元，报每短吨334.6美元。12月豆油合约 收高0.38美分，报每磅32.36美分。
今日CBOT大豆预估成交量为235,122口，豆粕为126,140口，豆油为94,297口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。