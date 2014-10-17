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市场报道 | 2014年 10月 18日 星期六 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因预报中西部天气干燥有利收割

路透芝加哥10月17日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下滑1.6%，交易商称因在本周稍早上涨后出现获利了结，且预报美国中西部天气干燥，对收割有利。

豆粕和豆油期货也下滑，因收割加快预计将有大量大豆供应涌入加工商，从而带动未来几周的压榨进度。

指标CBOT-11月大豆合约 收在日低，和30日移动均线上。

本周近月大豆期货升3.1%，为连升第三周，豆油期货跌0.8%，豆粕期货跌2.7%。

美国农业部周五报告，周度出口销售2014/15年度大豆93.5万吨，接近预估区间70-100万吨的高端。

Informa Economics上调明年美国大豆种植面积预估至创纪录的8,851.2万英亩，之前预估为8,765.2万。

11月大豆期货合约 收低14-3/4美分，报每蒲式耳9.51-3/4美元。

12月豆粕合约 收跌4.1美元，报每短吨330.5美元。12月豆油合约 收低0.34美分，报每磅32.02美分。

今日CBOT大豆预估成交量为225,764口，豆粕为74,694口，豆油为64,361口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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