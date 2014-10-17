芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因预报中西部天气干燥有利收割

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透芝加哥10月17日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下滑1.6%，交易商称因在本周稍早上涨后出现获利了结，且预报美国中西部天气干燥，对收割有利。
豆粕和豆油期货也下滑，因收割加快预计将有大量大豆供应涌入加工商，从而带动未来几周的压榨进度。
指标CBOT-11月大豆合约 收在日低，和30日移动均线上。
本周近月大豆期货升3.1%，为连升第三周，豆油期货跌0.8%，豆粕期货跌2.7%。
美国农业部周五报告，周度出口销售2014/15年度大豆93.5万吨，接近预估区间70-100万吨的高端。
Informa Economics上调明年美国大豆种植面积预估至创纪录的8,851.2万英亩，之前预估为8,765.2万。
11月大豆期货合约 收低14-3/4美分，报每蒲式耳9.51-3/4美元。
12月豆粕合约 收跌4.1美元，报每短吨330.5美元。12月豆油合约 收低0.34美分，报每磅32.02美分。
今日CBOT大豆预估成交量为225,764口，豆粕为74,694口，豆油为64,361口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
美国商务部经济分析局(BEA)周五公布：美国第一季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.7%(路透 调查预估为 成长1.2%)，上一季为成长2.1%。美国第一季度GDP隐性平减指数初值为上升2.2%(路透调查预估为上 升2.0%)，上一季 为上升2.1%。 美国劳工部周五公布：美国第一季雇佣成本指数上升0.8%，薪资也为成长0.8% 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3