芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因天气状况有利收割

《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
路透芝加哥10月20日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下滑，交易商称因美国中西部天气普遍干燥，有利农户抓紧收割。
指标CBOT-11月大豆合约 触及一周低点，之后在20日移动均线切入位寻获支撑。
根据路透调查，美国农业部周一稍晚将公布的周度报告预计将显示，截至10月19日的大豆收割率为55%，为五年最慢进度。
豆粕期货也下滑，但因现货市场供应吃紧，跌幅受限。
12月豆粕期货在40日移动均线切入位寻找技术支撑。
需求低迷打压豆油期货，周一触及9月11日来最低。
11月大豆期货合约 收低7-1/2美分，报每蒲式耳9.44-1/4美元。
12月豆粕合约 收跌1.1美元，报每短吨329.4美元。12月豆油合约 收低0.32美分，报每磅31.70美分。
今日CBOT大豆预估成交量为227,895口，豆粕为56,292口，豆油为65,724口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
* 黄金本周迄今下跌1.5% * 美元因美国数据上涨，欧元受德拉吉言论拖累 * 黄金技术支撑位在1,225-1,257美元 * 钯金触及2015年3月来最高水准 路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位 回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲 央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。 1909 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期 金 收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。 黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。 周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。 “隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处 于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。 美元指数 上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降 至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论
路透纽约4月27日 - 美国股市纳斯达克指数周四收于纪录新高，受助于康卡斯特、PayPal和Intuit在业绩推动下上涨，标普500指数和道琼工业指数基本持平。