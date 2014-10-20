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市场报道 | 2014年 10月 21日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因天气状况有利收割

路透芝加哥10月20日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下滑，交易商称因美国中西部天气普遍干燥，有利农户抓紧收割。

指标CBOT-11月大豆合约 触及一周低点，之后在20日移动均线切入位寻获支撑。

根据路透调查，美国农业部周一稍晚将公布的周度报告预计将显示，截至10月19日的大豆收割率为55%，为五年最慢进度。

豆粕期货也下滑，但因现货市场供应吃紧，跌幅受限。

12月豆粕期货在40日移动均线切入位寻找技术支撑。

需求低迷打压豆油期货，周一触及9月11日来最低。

11月大豆期货合约 收低7-1/2美分，报每蒲式耳9.44-1/4美元。

12月豆粕合约 收跌1.1美元，报每短吨329.4美元。12月豆油合约 收低0.32美分，报每磅31.70美分。

今日CBOT大豆预估成交量为227,895口，豆粕为56,292口，豆油为65,724口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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