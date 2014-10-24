芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因升穿10美元后遭遇获利了结

澳洲股市：受商品价格走软拖累收盘持平，但月线连续第三个月上扬

路透4月28日 - 澳洲股市周五收盘持平，但月线连续第三个月上扬。 澳洲S&P/ASX股指略收升2.619点或0.04%报5,924.1点，受大宗商品价格走软拖累。 油价、金价和金属价格均走低，打压整体金属股指数收低0.4%。 但澳洲国民银行和澳新银行上涨，部分抵消指标股指的压力，投资者在下周主要银行公布业绩前提前布仓。 指标股指本周涨1.2%，本月升1%。(完) (编译 李爽 审校 于春红)