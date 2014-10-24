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市场报道 | 2014年 10月 25日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因升穿10美元后遭遇获利了结

路透芝加哥10月24日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下挫1.5%，因在六周内首次升穿10美元后出现一波获利了结卖压。

预报天气更为干燥将有利农户收割，也令大豆期货承压，今年预计美国大豆产量创新高。

巴西种植区迎来及时雨也令大豆市场利空基调增强。

本周，近月大豆期货升2.8%，为连升第四周，追平3月初来最长升势。

豆粕和豆油期货也下滑，但豆粕期货跌势受限，因投资人担心现货市场供应吃紧。

本周豆粕期货升5.8%，豆油期货涨1.4%。

11月大豆期货合约 收低15-3/4美分，报每蒲式耳9.77-1/2美元。

12月豆粕合约 收低2.2美元，报每短吨350.2美元。12月豆油合约 收低0.28美分，报每磅32.39美分。

今日CBOT大豆预估成交量为398,890口，豆粕为109,557口，豆油为78,313口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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