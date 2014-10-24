芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因升穿10美元后遭遇获利了结

澳洲股市：受商品价格走软拖累收盘持平，但月线连续第三个月上扬
路透4月28日 - 澳洲股市周五收盘持平，但月线连续第三个月上扬。 澳洲S&P/ASX股指略收升2.619点或0.04%报5,924.1点，受大宗商品价格走软拖累。 油价、金价和金属价格均走低，打压整体金属股指数收低0.4%。 但澳洲国民银行和澳新银行上涨，部分抵消指标股指的压力，投资者在下周主要银行公布业绩前提前布仓。 指标股指本周涨1.2%，本月升1%。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
路透芝加哥10月24日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下挫1.5%，因在六周内首次升穿10美元后出现一波获利了结卖压。
预报天气更为干燥将有利农户收割，也令大豆期货承压，今年预计美国大豆产量创新高。
巴西种植区迎来及时雨也令大豆市场利空基调增强。
本周，近月大豆期货升2.8%，为连升第四周，追平3月初来最长升势。
豆粕和豆油期货也下滑，但豆粕期货跌势受限，因投资人担心现货市场供应吃紧。
本周豆粕期货升5.8%，豆油期货涨1.4%。
11月大豆期货合约 收低15-3/4美分，报每蒲式耳9.77-1/2美元。
12月豆粕合约 收低2.2美元，报每短吨350.2美元。12月豆油合约 收低0.28美分，报每磅32.39美分。
今日CBOT大豆预估成交量为398,890口，豆粕为109,557口，豆油为78,313口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透4月28日 - 澳洲股市周五收盘持平，但月线连续第三个月上扬。 澳洲S&P/ASX股指略收升2.619点或0.04%报5,924.1点，受大宗商品价格走软拖累。 油价、金价和金属价格均走低，打压整体金属股指数收低0.4%。 但澳洲国民银行和澳新银行上涨，部分抵消指标股指的压力，投资者在下周主要银行公布业绩前提前布仓。 指标股指本周涨1.2%，本月升1%。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
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