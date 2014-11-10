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市场报道 | 2014年 11月 11日 星期二 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，因农业部结转库存预估高于市场预期

路透芝加哥11月10日 - 美国大豆期货周一回落1.2%，因美国农业部上调大豆产量预估，并保持结转库存预估不变。

报告让投资者意外。他们原本预估需求激增将导致大豆库存减少，因而在报告公布前推高大豆价格。

数据公布后不久，指标CBOT-1月大豆期货 跌穿位于100日移动均线的技术支撑位，市场抛售加速。

豆粕价格也走低，未受现货市场上扬提振，受累于大豆价格回落。

豆油期货 触及两周低位。

美国农业部预计，大豆产量为39.58亿蒲式耳，高于一个月前的预估39.27亿蒲式耳,但低于分析师的平均预期39.67亿蒲式耳。农业部还将大豆单产预估均值从每英亩47.1蒲式耳上调至47.5蒲式耳。

农业部维持大豆结转库存预估不变，为4.5亿蒲式耳，较市场预期高出800万蒲式耳。

1月大豆期货合约 收跌11美分，报每蒲式耳10.25-3/4美元。

12月豆粕合约 收挫9.5美元，报每短吨380.9美元。12月豆油合约 跌0.04美分，报32.36美分。

今日CBOT大豆预估成交量为218,428口，豆粕为101,697口，豆油为142,468口。(完)

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(编译 母红; 审校)
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