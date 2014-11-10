芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，因农业部结转库存预估高于市场预期

加拿大股市：录得六周来最大单日升幅，银行股和矿业股上涨
路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。
路透芝加哥11月10日 - 美国大豆期货周一回落1.2%，因美国农业部上调大豆产量预估，并保持结转库存预估不变。
报告让投资者意外。他们原本预估需求激增将导致大豆库存减少，因而在报告公布前推高大豆价格。
数据公布后不久，指标CBOT-1月大豆期货 跌穿位于100日移动均线的技术支撑位，市场抛售加速。
豆粕价格也走低，未受现货市场上扬提振，受累于大豆价格回落。
豆油期货 触及两周低位。
美国农业部预计，大豆产量为39.58亿蒲式耳，高于一个月前的预估39.27亿蒲式耳,但低于分析师的平均预期39.67亿蒲式耳。农业部还将大豆单产预估均值从每英亩47.1蒲式耳上调至47.5蒲式耳。
农业部维持大豆结转库存预估不变，为4.5亿蒲式耳，较市场预期高出800万蒲式耳。
1月大豆期货合约 收跌11美分，报每蒲式耳10.25-3/4美元。
12月豆粕合约 收挫9.5美元，报每短吨380.9美元。12月豆油合约 跌0.04美分，报32.36美分。
今日CBOT大豆预估成交量为218,428口，豆粕为101,697口，豆油为142,468口。(完)
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(编译 母红; 审校)
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路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
FED为美国联邦储备理事会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选