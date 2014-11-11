芝加哥期市：CBOT大豆和豆粕期货跳涨，因供应吃紧

路透芝加哥11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆和豆粕期货周二急升，因农户销售缓慢使加工商四处寻找供应，推动现货市场上扬。

大量出口订单也导致供应吃紧。

豆粕为今日涨幅最大的大豆类商品，急升5.3%，大豆涨幅为3.7%。两个市场均触及9月12日以来最高。

指标CBOT-1月大豆合约 升穿位于100日移动均线的阻力位。该合约自6月27日以来首次收在这一关键技术水准之上。

美国中西部附近地区的加工厂的交易商周二提高大豆现货基差，以刺激农户销售。

豆粕现货基差也上扬，因压榨供应吃紧，限制了加工商的豆粕产量。

豆油期货跟随大豆和豆粕上扬。CBOT-12月豆油合约 今日升穿30日、40日和50日移动均线。

1月大豆期货合约 收升38-1/4美分，报每蒲式耳10.64美元。

12月豆粕合约 收高19.7美元，报每短吨400.6美元。12月豆油合约 涨0.51美分，报32.87美分。

今日CBOT大豆预估成交量为269,015口，豆粕为121,522口，豆油为109,938口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>