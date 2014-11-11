芝加哥期市：CBOT大豆和豆粕期货跳涨，因供应吃紧

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透芝加哥11月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆和豆粕期货周二急升，因农户销售缓慢使加工商四处寻找供应，推动现货市场上扬。
大量出口订单也导致供应吃紧。
豆粕为今日涨幅最大的大豆类商品，急升5.3%，大豆涨幅为3.7%。两个市场均触及9月12日以来最高。
指标CBOT-1月大豆合约 升穿位于100日移动均线的阻力位。该合约自6月27日以来首次收在这一关键技术水准之上。
美国中西部附近地区的加工厂的交易商周二提高大豆现货基差，以刺激农户销售。
豆粕现货基差也上扬，因压榨供应吃紧，限制了加工商的豆粕产量。
豆油期货跟随大豆和豆粕上扬。CBOT-12月豆油合约 今日升穿30日、40日和50日移动均线。
1月大豆期货合约 收升38-1/4美分，报每蒲式耳10.64美元。
12月豆粕合约 收高19.7美元，报每短吨400.6美元。12月豆油合约 涨0.51美分，报32.87美分。
今日CBOT大豆预估成交量为269,015口，豆粕为121,522口，豆油为109,938口。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
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