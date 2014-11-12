芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因获利了结及技术性卖压

路透芝加哥11月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆和豆粕期货周三下滑，交易商称在本周稍早大涨后，出现一波获利了结及技术性卖盘。

交投最活跃的CBOT-1月大豆合约 跌1.4%，因市场传闻在盘初价格攀高时农户卖盘增加。

豆粕期货跌1.2%，美国市场开盘后不久指标12月期货 一度触及历史高位。

有关美国进口豆粕的传闻也令市场压力加重，尽管尚未证实任何交易。

12月豆粕期货跌穿400美元后跌势加速。

1月大豆期货在盘初升穿20日布林格区间高端后，未能守住技术支撑位。

豆油期货大跌1.8%，跌穿30日、40日和50日移动均线切入位。在过去八个交易日内，近月豆油期货有七日收低。

1月大豆期货合约 收低16-1/4美分，报每蒲式耳10.47-3/4美元。

12月豆粕合约 收低5.6美元，报每短吨395.0美元。12月豆油合约 跌0.65美分，报32.22美分。

今日CBOT大豆预估成交量为315,862口，豆粕为183,277口，豆油为178,779口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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