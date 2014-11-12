芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因获利了结及技术性卖压

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透芝加哥11月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆和豆粕期货周三下滑，交易商称在本周稍早大涨后，出现一波获利了结及技术性卖盘。
交投最活跃的CBOT-1月大豆合约 跌1.4%，因市场传闻在盘初价格攀高时农户卖盘增加。
豆粕期货跌1.2%，美国市场开盘后不久指标12月期货 一度触及历史高位。
有关美国进口豆粕的传闻也令市场压力加重，尽管尚未证实任何交易。
12月豆粕期货跌穿400美元后跌势加速。
1月大豆期货在盘初升穿20日布林格区间高端后，未能守住技术支撑位。
豆油期货大跌1.8%，跌穿30日、40日和50日移动均线切入位。在过去八个交易日内，近月豆油期货有七日收低。
1月大豆期货合约 收低16-1/4美分，报每蒲式耳10.47-3/4美元。
12月豆粕合约 收低5.6美元，报每短吨395.0美元。12月豆油合约 跌0.65美分，报32.22美分。
今日CBOT大豆预估成交量为315,862口，豆粕为183,277口，豆油为178,779口。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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