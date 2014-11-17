芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，因加工商和出口商需求强劲

欧洲已公布经济指标--2017/4/20
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透芝加哥11月17日 - 美国大豆期货周一上扬1.3%，交易商称，因有迹象显示加工商和出口商需求强劲。
技术性买盘为涨势助力。芝加哥期货交易所(CBOT)-1月大豆期货合约 升穿100日移动均线。
豆粕期货也攀升，结束三日连跌。稍早12月豆粕合约 自10月13日以来首次跌穿20日移动均线，随后引发的一波技术性买盘推升豆粕市场。
豆粕和大豆期货涨势推升豆油期货。
美国农业部周一上午称，最近一周出口检验美国大豆311万吨。
全美油籽加工商协会称，10月加工商压榨大豆1.5796亿蒲式耳，强于预期，且创10月压榨纪录。
美国中西部附近地区的加工商的大豆现货基差周一走坚。
1月大豆期货合约 收升13-3/4美分，报每蒲式耳10.36-1/4美元。
12月豆粕合约 收高7.2美元，报每短吨387.10美元。12月豆油合约 涨0.25美分，报32.45美分。
今日CBOT大豆预估成交量为194,970口，豆粕为110,704口，豆油为139,601口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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