芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，因加工商和出口商需求强劲

路透芝加哥11月17日 - 美国大豆期货周一上扬1.3%，交易商称，因有迹象显示加工商和出口商需求强劲。

技术性买盘为涨势助力。芝加哥期货交易所(CBOT)-1月大豆期货合约 升穿100日移动均线。

豆粕期货也攀升，结束三日连跌。稍早12月豆粕合约 自10月13日以来首次跌穿20日移动均线，随后引发的一波技术性买盘推升豆粕市场。

豆粕和大豆期货涨势推升豆油期货。

美国农业部周一上午称，最近一周出口检验美国大豆311万吨。

全美油籽加工商协会称，10月加工商压榨大豆1.5796亿蒲式耳，强于预期，且创10月压榨纪录。

美国中西部附近地区的加工商的大豆现货基差周一走坚。

1月大豆期货合约 收升13-3/4美分，报每蒲式耳10.36-1/4美元。

12月豆粕合约 收高7.2美元，报每短吨387.10美元。12月豆油合约 涨0.25美分，报32.45美分。

今日CBOT大豆预估成交量为194,970口，豆粕为110,704口，豆油为139,601口。(完)

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