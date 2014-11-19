芝加哥期市：CBOT大豆期货收挫，因现货市场供应充裕

路透芝加哥11月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连挫第二日，交易商称因美国大豆收割快要收尾，今年产量料创纪录，现货市场供应充裕。

交易商还指因技术性卖压。指标1月大豆 一度跌穿30日移动均线切入位，为10月21日来首见。

豆粕期货也下滑，跌至两周低点，因出口和国内需求降温。

豆油期货收低，在未能升穿40日和50日移动均线切入位后走软。

分析师预计，美国农业部周四早将公布，最近一周出口销售大豆70-100万吨，之前一周为107.4万吨。

豆粕出口预计在-10至10万吨，之前一周为21,337吨。

1月大豆期货合约 收跌18-1/2美分，报每蒲式耳10.04-3/4美元。

12月豆粕合约 收挫7.6美元，报每短吨370.4美元。12月豆油合约 跌0.14美分，报32.51美分。

今日CBOT大豆预估成交量为154,766口，豆粕为108,556口，豆油为141,162口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>