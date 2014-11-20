芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，受出口需求及技术性买盘带动

路透芝加哥11月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高，交易商称因迹象显示海外买家重燃需求。

技术性买盘也进一步提供支撑。在指标1月大豆 盘初升穿30日移动均线阻力位，吸引一波买盘进场。

1月合约接近自今年低点至11月稍早触及的三个月高位升势的50%费波纳奇回档位，也构成技术支撑。

豆粕和豆油期货也收高，12月豆粕期货在30日移动均线切入位寻获支撑。

美国农业部周四早公布，出口商报告销售了14万吨大豆至未具名目的地，2014/15市场年度付运。

美国农业部报告，最近一周出口销售大豆48.3万吨，低于预估。豆粕出口销售26.58万吨，高于预期。

1月大豆期货合约 收高15-3/4美分，报每蒲式耳10.20-1/2美元。

12月豆粕合约 收高0.4美元，报每短吨370.8美元。12月豆油合约 升0.16美分，报32.67美分。

今日CBOT大豆预估成交量为135,089口，豆粕为110,713口，豆油为123,143口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)