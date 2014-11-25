芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，跟随豆粕期货涨势

路透芝加哥11月25日 - 美国大豆期货周二攀升1.7%，交易商称，跟 随豆粕期货涨势。 现货市场走坚也扶助推升大豆期货。大豆期货触及11月12日以来最高 。 美国中西部附近地区的加工商豆粕供应吃紧导致期货市场出现看涨的 套利交易。芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆粕期货 大涨15.3美元， 1月豆粕合约 大涨12美元。3月合约 劲扬8.70美元。 豆油期货也升至三周高位，但涨幅受限，因CBOT-12月合约 在1 00日移动均线遇阻，该合约自10月31日以来一直未能升穿该水平。 1月大豆期货合约 收升17-1/4美分，报每蒲式耳10.51美元。 12月豆粕合约 收高15.7美元，报每短吨390.6美元。12月豆油 合约 涨0.22美分，报33.42美分。 今日CBOT大豆期货预估成交量为170,223口，豆油期货为137,351口， 豆粕期货为108,021口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)