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市场报道 | 2014年 11月 27日 星期四 05:50 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，豆粕期货在首个交割通知日前上扬

路透11月26日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下滑，交易商称因技术性卖盘及南美天气大致有利，但豆粕期货大涨限制了大豆期货的跌幅。

近月12月豆粕期货 收高11美元，报每短吨401.60美元，约两周来首次升穿400美元，因交易商在周五首个交割通知日前结清仓位。

交易商预计，鉴于美国现货市场强劲及出口需求旺盛，12月豆粕期货将没有交割。

豆油期货微升，交易商预计周五12豆油期货交割为200-500口。

美国农业部报告，民间出口商向中国出口了12万吨美国大豆，2014/15年度付运。

美国市场周四将因感恩节假期休市，周五恢复交易，但交易时间缩短。

1月大豆期货合约 收跌4美分，报每蒲式耳10.47美元。

12月豆油合约 微升0.06美分，报33.48美分。

今日CBOT大豆期货预估成交量为116,899口，豆油期货为113,095口，豆粕期货为93,765口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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