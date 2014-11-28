芝加哥期市：CBOT大豆期货收挫近3%，受豆粕期货大跌拖累

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月28日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周五重挫约3%，为9月中来最大单日跌幅，交易商表示，豆粕期货受技术性卖盘和现货价格走软传闻拖累领跌。
近月12月豆粕期货跌穿400美元关口后，技术性卖压出笼。
豆油期货在大豆市场百分比跌幅最大，交投最活跃的1月合约 大跌近4%，受原油价格暴跌拖累。
美国农业部公布，周度出口销售美国大豆148.54万吨，高于预估。
1月大豆期货合约 收跌31美分，报每蒲式耳10.16美元。本周大跌2.2%。
1月豆粕期货 下滑10.4美元，报每短吨366.3美元，本周小跌0.2%。
1月豆油合约 收低1.32美分，报32.29美分，本周下挫1.6%。
今日CBOT大豆期货预估成交量为133,410口，豆油期货为96,053口，豆粕期货为80,348口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。