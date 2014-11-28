芝加哥期市：CBOT大豆期货收挫近3%，受豆粕期货大跌拖累

路透11月28日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周五重挫约3%，为9月中来最大单日跌幅，交易商表示，豆粕期货受技术性卖盘和现货价格走软传闻拖累领跌。

近月12月豆粕期货跌穿400美元关口后，技术性卖压出笼。

豆油期货在大豆市场百分比跌幅最大，交投最活跃的1月合约 大跌近4%，受原油价格暴跌拖累。

美国农业部公布，周度出口销售美国大豆148.54万吨，高于预估。

1月大豆期货合约 收跌31美分，报每蒲式耳10.16美元。本周大跌2.2%。

1月豆粕期货 下滑10.4美元，报每短吨366.3美元，本周小跌0.2%。

1月豆油合约 收低1.32美分，报32.29美分，本周下挫1.6%。

今日CBOT大豆期货预估成交量为133,410口，豆油期货为96,053口，豆粕期货为80,348口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)