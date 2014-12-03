芝加哥期市：CBOT大豆期货受尾盘技术性买盘带动收高

路透芝加哥12月3日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收 高，交易商称受尾盘一波技术性买盘带动。 1月大豆期货 在20日布林格区间低端寻获支撑。 近月合约 盘中多数时间下滑，在五周半低点9.83-3/4美元触底 ，之后逢低承接买家进场。 豆油期货也走坚，在周二触及近五年低点后略有反弹。不过供应充裕 限制了升幅。 豆粕期货收低，因投资人出脱豆粕多头/豆油空头的套利交易。 分析师预计，周四美国农业部将公布，周度出口销售大豆65-85万吨 ，之前一周为148.5万吨。 Informa Economics将2014/15年底巴西大豆产量预估由9,300万吨上 调至9,350万吨。阿根廷产量预估则下调50万吨至5,550万吨。 1月大豆期货合约 升2-1/2美分，报每蒲式耳9.98-1/4美元。 1月豆粕期货 下滑4.1美元，报每短吨353.8美元。 1月豆油合约 升0.66美分，报31.94美分。 今日CBOT大豆期货预估成交量为192,881口，豆油期货为115,665口， 豆粕期货为72,338口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)