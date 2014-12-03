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市场报道 | 2014年 12月 4日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货受尾盘技术性买盘带动收高

路透芝加哥12月3日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收
高，交易商称受尾盘一波技术性买盘带动。
    
    1月大豆期货 在20日布林格区间低端寻获支撑。
    
    近月合约 盘中多数时间下滑，在五周半低点9.83-3/4美元触底
，之后逢低承接买家进场。
    
    豆油期货也走坚，在周二触及近五年低点后略有反弹。不过供应充裕
限制了升幅。
    
    豆粕期货收低，因投资人出脱豆粕多头/豆油空头的套利交易。
    
    分析师预计，周四美国农业部将公布，周度出口销售大豆65-85万吨
，之前一周为148.5万吨。
    
    Informa Economics将2014/15年底巴西大豆产量预估由9,300万吨上
调至9,350万吨。阿根廷产量预估则下调50万吨至5,550万吨。
        
    1月大豆期货合约 升2-1/2美分，报每蒲式耳9.98-1/4美元。
    
    1月豆粕期货 下滑4.1美元，报每短吨353.8美元。    
    
    1月豆油合约 升0.66美分，报31.94美分。
    
    今日CBOT大豆期货预估成交量为192,881口，豆油期货为115,665口，
豆粕期货为72,338口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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