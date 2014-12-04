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市场报道 | 2014年 12月 5日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口销售报告意外强劲

路透芝加哥12月4日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上
扬，扭转在海外市场的跌势，交易商称因出口销售报告意外强劲。
    
    1月大豆期货 收在日高下方，但在略高于40日移动均线切入位的
水准整固。
    
    交易商指有一些逢低承接买盘，且在1月大豆跌穿10美元，并在海外
市场一度跌至50日移动均线下方后出现技术性支撑。
    
    美国农业部报告，最近一周出口销售118万吨大豆，优于预期。
    
    豆粕出口也高于预期，豆油期货下滑，在周三大涨2.2%后遭遇获利了
结。
            
    1月大豆期货合约 升12-1/4美分，报每蒲式耳10.10-1/2美元。
    
    1月豆粕期货 上扬4.0美元，报每短吨357.8美元。    
    
    1月豆油合约 跌0.27美分，报31.70美分。
    
    今日CBOT大豆期货预估成交量为178,008口，豆油期货为71,122口，
豆粕期货为62,539口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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