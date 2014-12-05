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市场报道 | 2014年 12月 6日 星期六 05:57 BJT

芝加哥期市：大豆期货劲扬2.5%，受助于技术性买盘和新的出口需求

路透12月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五急升2.5%，为
近一个月来最大单日涨幅，交易商称，受助于周末前的技术性买盘，新出
口需求和豆粕上涨。
    
    美国农业部透过日报告系统公布，民间出口商向未具名目的地销售24
万吨美国大豆，2014/15年交割，数据公布后，大豆期货上涨。

    分析师预计，农业部将在下周公布的月度供需报告中下调2014/15年
美国和全球大豆结转库存预估。
     
    尽管美国内陆现货豆粕价格回落，但豆粕期货走高，因加工商加紧生
产和铁
    
    豆油期价也收涨，但涨幅不及大豆和豆粕。
    
    CBOT报告，无12月豆油和豆粕合约交割。
    
    本周，1月大豆合约 上涨0.20美元，接近2%。1月豆粕合约<SMF5
>基本持平。1月豆油合约 回落0.5%。
    
    1月大豆期货合约 收升25-1/2美分，报每蒲式耳10.36美元。
    
    1月豆粕合约 收高8.6美元，报每短吨366.4美元。1月豆油合约
 涨0.38美分，报32.08美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为257,951口，豆粕为85,606口，豆油为93,
354口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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