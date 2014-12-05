芝加哥期市：大豆期货劲扬2.5%，受助于技术性买盘和新的出口需求

路透12月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五急升2.5%，为 近一个月来最大单日涨幅，交易商称，受助于周末前的技术性买盘，新出 口需求和豆粕上涨。 美国农业部透过日报告系统公布，民间出口商向未具名目的地销售24 万吨美国大豆，2014/15年交割，数据公布后，大豆期货上涨。 分析师预计，农业部将在下周公布的月度供需报告中下调2014/15年 美国和全球大豆结转库存预估。 尽管美国内陆现货豆粕价格回落，但豆粕期货走高，因加工商加紧生 产和铁 豆油期价也收涨，但涨幅不及大豆和豆粕。 CBOT报告，无12月豆油和豆粕合约交割。 本周，1月大豆合约 上涨0.20美元，接近2%。1月豆粕合约<SMF5 >基本持平。1月豆油合约 回落0.5%。 1月大豆期货合约 收升25-1/2美分，报每蒲式耳10.36美元。 1月豆粕合约 收高8.6美元，报每短吨366.4美元。1月豆油合约 涨0.38美分，报32.08美分。 今日CBOT大豆预估成交量为257,951口，豆粕为85,606口，豆油为93, 354口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)