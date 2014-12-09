芝加哥期市：大豆连续第五个交易日上涨，等待USDA供需报告

路透12月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货 周二连 续第五个交易日收高，为7月以来最长连涨，交易商称因出口需求强劲， 且美国豆粕现货供应吃紧。 市场还在为周三的美国农业部(USDA)月度供需报告做准备，分析师预 计政府将下调2014/15年大豆期末库存，因出口强劲。 南美多数地区的天气状况适合作物生长，巴西未来两周料普遍出现降 雨。 豆油因美国现货豆油库存吃紧受到支撑，反映出2014年收获大豆的出 油率不高。 CBOT公布无12月豆粕合约交割，但共有36口豆油合约交割。 马来西亚棕榈油期货下跌，受原油价格下跌带动。 1月大豆期货合约 收升5-1/2美分，报每蒲式耳10.49-1/4美元。 1月豆粕合约 收高5.2美元，报每短吨375.3美元。1月豆油合约 涨0.14美分，报31.99美分。 今日CBOT大豆预估成交量为207,542口，豆粕为88,471口，豆油为85, 552口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫；审校 母红)