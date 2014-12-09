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市场报道 | 2014年 12月 10日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：大豆连续第五个交易日上涨，等待USDA供需报告

路透12月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货 周二连
续第五个交易日收高，为7月以来最长连涨，交易商称因出口需求强劲，
且美国豆粕现货供应吃紧。
    
    市场还在为周三的美国农业部(USDA)月度供需报告做准备，分析师预
计政府将下调2014/15年大豆期末库存，因出口强劲。
    
    南美多数地区的天气状况适合作物生长，巴西未来两周料普遍出现降
雨。
    
    豆油因美国现货豆油库存吃紧受到支撑，反映出2014年收获大豆的出
油率不高。
    
    CBOT公布无12月豆粕合约交割，但共有36口豆油合约交割。
    
    马来西亚棕榈油期货下跌，受原油价格下跌带动。
    
    1月大豆期货合约 收升5-1/2美分，报每蒲式耳10.49-1/4美元。
    
    1月豆粕合约 收高5.2美元，报每短吨375.3美元。1月豆油合约
 涨0.14美分，报31.99美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为207,542口，豆粕为88,471口，豆油为85,
552口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王丽鑫；审校 母红)
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