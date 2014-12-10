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市场报道 | 2014年 12月 11日 星期四 05:46 BJT

芝加哥期市：大豆期货收跌，因预计巴西大豆产量创纪录

路透12月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低，结束
五日连涨，因预计巴西大豆产量创纪录和获利了结带来的压力盖过了利好
的美国大豆库存预估的影响。
    
    巴西作物供应机构Conab将该国2014/15年大豆产量预估上调至创纪录
的9,580万吨，远高于11月预估的9,050万吨。美国农业部维持巴西大豆产
量预估不变为9,400万吨。
    
    美国农业部在月度供需报告中下调美国2014/15年大豆结转库存预估
至4.10亿蒲式耳，11月预估为4.50亿蒲式耳。库存收紧因预期美国大豆出
口增加。
    
    CBOT-1月大豆期货 在每蒲式耳10.28-3/4美元附近的20日移动均
线寻获支撑，后缩减跌幅，收跌17-1/4美分，报10.32美元。
    
    豆粕合约跟随大豆期货收跌。
    
    豆油期货承压，因农业部上调2014/15年美国豆油结转库存预估至14.
55亿磅，11月预估为13.35亿磅。
    
    1月豆粕合约 收跌6.2美元，报每短吨369.1美元。1月豆油合约
 跌0.24美分，报31.75美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为328,906口，豆粕为114,679口，豆油为13
4,094口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 王丽鑫)
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