芝加哥期市：大豆期货收跌，因预计巴西大豆产量创纪录

路透12月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低，结束 五日连涨，因预计巴西大豆产量创纪录和获利了结带来的压力盖过了利好 的美国大豆库存预估的影响。 巴西作物供应机构Conab将该国2014/15年大豆产量预估上调至创纪录 的9,580万吨，远高于11月预估的9,050万吨。美国农业部维持巴西大豆产 量预估不变为9,400万吨。 美国农业部在月度供需报告中下调美国2014/15年大豆结转库存预估 至4.10亿蒲式耳，11月预估为4.50亿蒲式耳。库存收紧因预期美国大豆出 口增加。 CBOT-1月大豆期货 在每蒲式耳10.28-3/4美元附近的20日移动均 线寻获支撑，后缩减跌幅，收跌17-1/4美分，报10.32美元。 豆粕合约跟随大豆期货收跌。 豆油期货承压，因农业部上调2014/15年美国豆油结转库存预估至14. 55亿磅，11月预估为13.35亿磅。 1月豆粕合约 收跌6.2美元，报每短吨369.1美元。1月豆油合约 跌0.24美分，报31.75美分。 今日CBOT大豆预估成交量为328,906口，豆粕为114,679口，豆油为13 4,094口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 王丽鑫)