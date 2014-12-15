芝加哥期市：压榨报告拖累大豆期货收跌，豆粕和豆油期货也走低

路透芝加哥12月15日 - 美国大豆期货周一走低，交易商称，受累于 令人失望的美国大豆压榨报告和技术性卖盘。 指标芝加哥期货交易所(CBOT)1月大豆期货 早盘走坚，但因未能 升穿上周触及的高位10.60-1/4美元而转升为跌，收报每蒲式耳10.39-1/2 美元，日内下跌7-3/4美分。 豆粕和豆油期货也走低。现货市场走疲重压豆粕期货。而原油价格骤 降拖累豆油期货走低。 豆油期货早盘上涨，后因CBOT-1月豆油合约 未能守住30日移动 均线切入位之上的支撑位，转升为跌。1月合约收报每磅32.27美分，日内 下跌0.09美分。 美国大豆加工商协会(NOPA)周一报告称，11月压榨大豆1.61211亿蒲 式耳，为史上第四高月度压榨总量，但接近市场预估区间1.61-1.76亿蒲 式耳的低端。 出口数据强劲限制了大豆价格的跌幅。 美国农业部称，上周出口检验大豆182万蒲式耳，与市场预期一致。 1月豆粕合约 收跌1.6美元，报每短吨365.4美元。 今日CBOT大豆预估成交量为227,356口，豆粕为68,975口，豆油为85, 845口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)