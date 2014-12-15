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市场报道 | 2014年 12月 16日 星期二 05:45 BJT

芝加哥期市：压榨报告拖累大豆期货收跌，豆粕和豆油期货也走低

路透芝加哥12月15日 - 美国大豆期货周一走低，交易商称，受累于
令人失望的美国大豆压榨报告和技术性卖盘。
    
    指标芝加哥期货交易所(CBOT)1月大豆期货 早盘走坚，但因未能
升穿上周触及的高位10.60-1/4美元而转升为跌，收报每蒲式耳10.39-1/2
美元，日内下跌7-3/4美分。
    
    豆粕和豆油期货也走低。现货市场走疲重压豆粕期货。而原油价格骤
降拖累豆油期货走低。
    
    豆油期货早盘上涨，后因CBOT-1月豆油合约 未能守住30日移动
均线切入位之上的支撑位，转升为跌。1月合约收报每磅32.27美分，日内
下跌0.09美分。
    
    美国大豆加工商协会(NOPA)周一报告称，11月压榨大豆1.61211亿蒲
式耳，为史上第四高月度压榨总量，但接近市场预估区间1.61-1.76亿蒲
式耳的低端。
    
    出口数据强劲限制了大豆价格的跌幅。
    
    美国农业部称，上周出口检验大豆182万蒲式耳，与市场预期一致。
    
    1月豆粕合约 收跌1.6美元，报每短吨365.4美元。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为227,356口，豆粕为68,975口，豆油为85,
845口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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