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市场报道 | 2014年 12月 17日 星期三 05:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，豆粕期货领跌

路透芝加哥12月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)美国大豆期货周二
收低，交易商称受豆粕期货跌势拖累，因出口市场竞争加剧。
    
    南美豆粕价格便宜，影响了海外买家对美国供应的需求。
    
    指标CBOT-1月豆粕期货 收低2.4%，结算价报356.6美元，跌穿2
00日移动均线切入位。
    
    1月大豆期货 结算价跌16美分或1.54%，报每蒲式耳10.23-1/2美
元。
    
    交易商对有关中国购入超过100万吨美国大豆的消息不以为然，指周
一发布的出口检验数据显示，在仅仅一周时间内就有超过130万吨的供应
出口到中国。
    
    豆油期货也下滑，交易商指国内和出口市场需求均疲弱。
    
    1月豆油期货 大跌0.50美分或1.55%，结算价报31.77美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为298,388口，豆粕为96,767口，豆油为108
,366口。(完)
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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