芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因预报南美降雨对作物有利

路透芝加哥12月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)美国大豆期货周五 下滑，交易商称因南美降雨对作物有利，打压此间市场。 尾盘一波买盘将大豆期货从日低拉回，交易商在节日令交易日减少的 下周前出脱仓位。 Commodity Weather Group预报周末阿根廷降雨，下周初巴西也有阵 雨。 南美丰产会令本已供应充裕的全球市场供应增加，今秋美国大豆产量 创纪录。 豆粕期货也下滑，但指标1月豆粕 在200日移动均线和40日移动 均线之间的区间内寻获支撑。 豆油期货小幅收高，从油价反弹中获得一些支撑。 Informa Economics周五预计明年美国大豆种植面积为8,878万英亩， 高于之前预估的8,830万英亩。今年美国农户大豆种植面积为8,420万英亩 。 1月大豆期货 收低4-1/2美分，报每蒲式耳10.30-1/2美元。 CBOT-1月豆粕期货 收低1.8美元，收报363.5美元。1月豆油期 货 上涨0.08美分，收报31.97美分。 本周近月大豆期货收低1.6%，豆粕期货大跌4.1%，豆油期货持平。 今日CBOT大豆预估成交量为173,477口，豆粕为61,553口，豆油为85, 368口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)