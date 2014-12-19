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市场报道 | 2014年 12月 20日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因预报南美降雨对作物有利

路透芝加哥12月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)美国大豆期货周五
下滑，交易商称因南美降雨对作物有利，打压此间市场。
    
    尾盘一波买盘将大豆期货从日低拉回，交易商在节日令交易日减少的
下周前出脱仓位。
    
    Commodity Weather Group预报周末阿根廷降雨，下周初巴西也有阵
雨。
    
    南美丰产会令本已供应充裕的全球市场供应增加，今秋美国大豆产量
创纪录。
    
    豆粕期货也下滑，但指标1月豆粕 在200日移动均线和40日移动
均线之间的区间内寻获支撑。
    
    豆油期货小幅收高，从油价反弹中获得一些支撑。
    
    Informa Economics周五预计明年美国大豆种植面积为8,878万英亩，
高于之前预估的8,830万英亩。今年美国农户大豆种植面积为8,420万英亩
。 
    
    1月大豆期货 收低4-1/2美分，报每蒲式耳10.30-1/2美元。
        
    CBOT-1月豆粕期货 收低1.8美元，收报363.5美元。1月豆油期
货 上涨0.08美分，收报31.97美分。
    
    本周近月大豆期货收低1.6%，豆粕期货大跌4.1%，豆油期货持平。  
 
    
    今日CBOT大豆预估成交量为173,477口，豆粕为61,553口，豆油为85,
368口。(完)
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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