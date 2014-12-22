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市场报道 | 2014年 12月 23日 星期二 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因豆粕期货上扬及出口需求强劲

路透芝加哥12月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)美国大豆期货周一
上涨，交易商称因豆粕市场坚挺及对美国供应的需求强劲。
    
    成交清淡，交易商称，因圣诞节假期，预计本周全周市场都将淡静。
    
    豆粕期货因技术性买盘带动走强，指标1月豆粕 从两日跌势中
反弹，突破30日和40日移动均线阻力位，并触及一周高位。
    
    豆油期货也上涨，为连升第三个交易日，但1月豆油期货在20日移动
均线遭遇阻力，限制了升幅。
    
    美国农业部周一早公布，最近一周出口检验大豆223万吨，高于一周
前的188万吨。
    
    1月大豆期货 收高7-3/4美分，报每蒲式耳10.38-1/4美元。
        
    CBOT-1月豆粕期货 上涨4.9美元，收报368.4美元。1月豆油期
货 上涨0.07美分，收报32.04美分。
        
    今日CBOT大豆预估成交量为166,171口，豆粕为74,721口，豆油为82,
671口。(完)
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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