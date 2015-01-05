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市场报道 | 2015年 1月 6日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：大豆期货急升，受助于技术性和低吸买盘

路透芝加哥1月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一急升3.8
%，交易商称，在上周遭遇大举抛售后反弹，受助于一波技术性买盘。
    
    CBOT大豆期货上周连跌四日，周五在一个月低位触底反弹。
    
    有迹象显示，在海外买家通常开始关注南美大豆之时，对美国大豆的
出口需求仍然强劲，这也为周一的涨势助力，使今日录得11月11日以来最
大单日涨幅。

    指标CBOT-3月大豆期货 盘中升穿位于30日、50日和100日移动均
线的关键阻力位。
    
    美国农业部称，民间出口商报告，销售23.3万吨美国大豆给中国，于
2014/15市场年度交割。
    
    农业部还表示，上周出口检验141万吨美国大豆，与市场预期一致。
    
    豆粕和豆油期货也跟随大豆期货攀升，尽管豆粕和豆油现货市场表现
疲弱。 
    
    3月大豆期货合约 收升37-3/4美分，报每蒲式耳10.45-1/4美元
。
    
    3月豆粕合约 收高13.6美元，报每短吨354.0美元。3月豆油合
约 涨0.78美分，报32.87美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为176,439口，豆粕为60,992口，豆油为68,
001口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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