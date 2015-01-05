芝加哥期市：大豆期货急升，受助于技术性和低吸买盘

路透芝加哥1月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一急升3.8 %，交易商称，在上周遭遇大举抛售后反弹，受助于一波技术性买盘。 CBOT大豆期货上周连跌四日，周五在一个月低位触底反弹。 有迹象显示，在海外买家通常开始关注南美大豆之时，对美国大豆的 出口需求仍然强劲，这也为周一的涨势助力，使今日录得11月11日以来最 大单日涨幅。 指标CBOT-3月大豆期货 盘中升穿位于30日、50日和100日移动均 线的关键阻力位。 美国农业部称，民间出口商报告，销售23.3万吨美国大豆给中国，于 2014/15市场年度交割。 农业部还表示，上周出口检验141万吨美国大豆，与市场预期一致。 豆粕和豆油期货也跟随大豆期货攀升，尽管豆粕和豆油现货市场表现 疲弱。 3月大豆期货合约 收升37-3/4美分，报每蒲式耳10.45-1/4美元 。 3月豆粕合约 收高13.6美元，报每短吨354.0美元。3月豆油合 约 涨0.78美分，报32.87美分。 今日CBOT大豆预估成交量为176,439口，豆粕为60,992口，豆油为68, 001口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)