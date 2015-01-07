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市场报道 | 2015年 1月 8日 星期四 05:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收平，尾盘一轮买入扶助抹去盘中跌幅

路透芝加哥1月7日 - 芝加哥期货(CBOT)大豆期货周三收盘基本持平
，尾盘一波买入扶助将大豆期价从日内多数时间所处的跌势中拉回。
    
    交易商称，他们预计通常在1月进行的基金投资头寸调整将带来一些
大豆买盘。
    
    对干燥天气将限制阿根廷大豆产量的忧虑支撑大豆价格，但两日连涨
后出现的获利了结卖压整日挥之不去。
    
    豆粕期货走低，因现货基差回落。
    
    豆油期货上扬，指标CBOT-3月豆油期货 盘中升穿位于100日移动
均线的关键阻力位。
    
    交易商称，投资者出脱套利交易也导致豆粕回落，豆油走强。
    
    分析师预计，美国农业部周四早盘将报告，上周出口销售美国大豆50
-70万吨。上周出口销售611,019吨。

    Farm Futures杂志进行的一项调查显示，美国农户计划将大豆种植面
积增加4.9%，至8,830万英亩。
    
    3月大豆期货合约 收升1/2美分，报每蒲式耳10.56-1/4美元。
    
    3月豆粕合约 收跌1.1美元，报每短吨354.0美元。3月豆油合约
 涨0.29美分，报33.16美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为140,795口，豆粕为52,908口，豆油为76,
623口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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