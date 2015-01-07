芝加哥期市：CBOT大豆期货收平，尾盘一轮买入扶助抹去盘中跌幅

路透芝加哥1月7日 - 芝加哥期货(CBOT)大豆期货周三收盘基本持平 ，尾盘一波买入扶助将大豆期价从日内多数时间所处的跌势中拉回。 交易商称，他们预计通常在1月进行的基金投资头寸调整将带来一些 大豆买盘。 对干燥天气将限制阿根廷大豆产量的忧虑支撑大豆价格，但两日连涨 后出现的获利了结卖压整日挥之不去。 豆粕期货走低，因现货基差回落。 豆油期货上扬，指标CBOT-3月豆油期货 盘中升穿位于100日移动 均线的关键阻力位。 交易商称，投资者出脱套利交易也导致豆粕回落，豆油走强。 分析师预计，美国农业部周四早盘将报告，上周出口销售美国大豆50 -70万吨。上周出口销售611,019吨。 Farm Futures杂志进行的一项调查显示，美国农户计划将大豆种植面 积增加4.9%，至8,830万英亩。 3月大豆期货合约 收升1/2美分，报每蒲式耳10.56-1/4美元。 3月豆粕合约 收跌1.1美元，报每短吨354.0美元。3月豆油合约 涨0.29美分，报33.16美分。 今日CBOT大豆预估成交量为140,795口，豆粕为52,908口，豆油为76, 623口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)