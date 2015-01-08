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市场报道 | 2015年 1月 9日 星期五 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收盘接近日低，受豆粕期货下挫拖累

路透芝加哥1月8日 - 芝加哥期货(CBOT)大豆期货周四下滑，收盘接
近日低，交易商称因豆粕期货重挫带来压力，且三日连升后出现获利了结
。
    
    出口需求强劲令跌势受限，周度出口销售数据优于预期，且美国农业
部报告又向中国出口大豆。
    
    国内终端用户需求疲弱以及出口销售逊于预期拖累豆粕期货大跌2%。
    
    3月豆粕期货 周四跌穿30日、40日和50日移动均线技术支撑位
。
    
    豆油期货上涨，现货市场消息人士表示，如果加工商因豆粕需求降低
而放慢压榨，那么豆油供应可能收紧。
    
    美国农业部报告，周度出口销售豆粕3.73万吨，低于市场预估的5-20
万吨。豆油出口销售3.02万吨，高于预估的5,000-20,000吨。    
    
    3月大豆期货合约 收低8美分，报每蒲式耳10.48-1/4美元。
    
    3月豆粕合约 收跌6.8美元，报每短吨347.2美元。3月豆油合约
 涨0.60美分，报33.76美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为120,632口，豆粕为58,977口，豆油为85,
745口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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