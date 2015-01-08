芝加哥期市：CBOT大豆期货收盘接近日低，受豆粕期货下挫拖累

路透芝加哥1月8日 - 芝加哥期货(CBOT)大豆期货周四下滑，收盘接 近日低，交易商称因豆粕期货重挫带来压力，且三日连升后出现获利了结 。 出口需求强劲令跌势受限，周度出口销售数据优于预期，且美国农业 部报告又向中国出口大豆。 国内终端用户需求疲弱以及出口销售逊于预期拖累豆粕期货大跌2%。 3月豆粕期货 周四跌穿30日、40日和50日移动均线技术支撑位 。 豆油期货上涨，现货市场消息人士表示，如果加工商因豆粕需求降低 而放慢压榨，那么豆油供应可能收紧。 美国农业部报告，周度出口销售豆粕3.73万吨，低于市场预估的5-20 万吨。豆油出口销售3.02万吨，高于预估的5,000-20,000吨。 3月大豆期货合约 收低8美分，报每蒲式耳10.48-1/4美元。 3月豆粕合约 收跌6.8美元，报每短吨347.2美元。3月豆油合约 涨0.60美分，报33.76美分。 今日CBOT大豆预估成交量为120,632口，豆粕为58,977口，豆油为85, 745口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)