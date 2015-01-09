芝加哥期市：大豆期货收涨，交易商在农业部报告公布前调整头寸

路透芝加哥1月9日 - 美国大豆期货周五走坚，因交易商在备受关注 的美国农业部报告公布前调整头寸。 豆粕期货小涨，未受现货市场走低拖累。豆油期货走低，从盘中触及 的两个月高位回落。 指标CBOT-3月大豆合约 在隔夜海外市场交易中走低后，在10日 移动均线寻获支撑。该合约收涨4美分，报每蒲式耳10.52-1/4美元。 本周，3月大豆期货 收涨4.4%。3月豆粕期货 上涨2.6%。3 月豆油期货 跳升4.9%。 农业部预计将在周一公布的数据中下调产量和结转库存预估。 预计报告还将显示，12月1日，美国大豆供应为2006年以来同期最高 水平。 3月豆粕合约 收高1.9美元，报每短吨349.1美元。3月豆油合约 跌0.08美分，报33.68美分。 今日CBOT大豆预估成交量为109,669口，豆粕为46,627口，豆油为72, 581口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)