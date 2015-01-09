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市场报道 | 2015年 1月 10日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：大豆期货收涨，交易商在农业部报告公布前调整头寸

路透芝加哥1月9日 - 美国大豆期货周五走坚，因交易商在备受关注
的美国农业部报告公布前调整头寸。

    豆粕期货小涨，未受现货市场走低拖累。豆油期货走低，从盘中触及
的两个月高位回落。
    
    指标CBOT-3月大豆合约 在隔夜海外市场交易中走低后，在10日
移动均线寻获支撑。该合约收涨4美分，报每蒲式耳10.52-1/4美元。
    
    本周，3月大豆期货 收涨4.4%。3月豆粕期货 上涨2.6%。3
月豆油期货 跳升4.9%。
    
    农业部预计将在周一公布的数据中下调产量和结转库存预估。
    
    预计报告还将显示，12月1日，美国大豆供应为2006年以来同期最高
水平。
    
    3月豆粕合约 收高1.9美元，报每短吨349.1美元。3月豆油合约
 跌0.08美分，报33.68美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为109,669口，豆粕为46,627口，豆油为72,
581口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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