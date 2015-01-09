芝加哥期市：大豆期货收涨，交易商在农业部报告公布前调整头寸

标题新闻：4月ECB购买德债较计划允许规模低约4亿欧元，表明德债供应短缺，或促使央行缩减购债
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥1月9日 - 美国大豆期货周五走坚，因交易商在备受关注 的美国农业部报告公布前调整头寸。 豆粕期货小涨，未受现货市场走低拖累。豆油期货走低，从盘中触及 的两个月高位回落。 指标CBOT-3月大豆合约 在隔夜海外市场交易中走低后，在10日 移动均线寻获支撑。该合约收涨4美分，报每蒲式耳10.52-1/4美元。 本周，3月大豆期货 收涨4.4%。3月豆粕期货 上涨2.6%。3 月豆油期货 跳升4.9%。 农业部预计将在周一公布的数据中下调产量和结转库存预估。 预计报告还将显示，12月1日，美国大豆供应为2006年以来同期最高 水平。 3月豆粕合约 收高1.9美元，报每短吨349.1美元。3月豆油合约 跌0.08美分，报33.68美分。 今日CBOT大豆预估成交量为109,669口，豆粕为46,627口，豆油为72, 581口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
美国商务部周二公布，美国3月趸售库存较前月增加0.2%，预估为减少0.1%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月)