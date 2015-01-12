版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 13日 星期二 05:45 BJT

芝加哥期市：大豆期货急跌3%，因丰产导致供应增加

路透芝加哥1月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一急挫逾
3%，交易商称，因美国农业部上调美国和巴西大豆产量预估。

    美国农业部将2014/15年巴西大豆产量预估从12月的9,400万吨上调至
纪录高位9,550万吨。
        
    农业部预估2014年美国大豆收成为历史最高水平39.69亿蒲式耳，并
将大豆平均单产预估上调至每英亩47.8蒲式耳，也为创纪录水平。

    农业部保持2014/15年美国大豆结转库存预估不变，为4.10亿蒲式耳
，多数分析师预计农业部会下调预估。
    
    农业部报告，截至12月1日，美国大豆库存为25.24亿蒲式耳，为2006
年以来最高。
    
    CBOT-3月大豆期货 盘中触及一周低位10.15-1/2美元，收盘时接
近该水平，报每蒲式耳10.16美元， 下跌36-1/4美元，但高于10.14美元
附近的100日移动均线。
    
    豆粕和豆油跟随大豆期货走低。
    
    CBOT-1月合约周三到期。交易所报告，有120口1月大豆合约和55口豆
油合约交割，无豆粕合约交割。 
    
    3月豆粕合约 收挫7.9美元，报每短吨341.2美元。3月豆油合约
 收跌1.08美分，报32.60美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为288,322口，豆粕为98,958口，豆油为114
,538口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐