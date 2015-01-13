芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，受累于后续卖盘

路透芝加哥1月13日 - 美国大豆期货周二下跌1.2%，至五周半低位， 交易商称，美国农业部周一公布的利空供需报告引发的抛售之势持续。 豆粕期货也走疲，因终端用户需求不振，以及海外买家的买兴低迷， 加重了大豆及大豆产品市场的利空基调。 近月CBOT大豆期货 尾盘跌至10美元之下，为12月10以来首次， 收盘略高于该水准。 交投最活跃的CBOT-3月大豆期货 盘中跌至关键技术位之下，其 中包括100日移动均线和20日波林格区间低端，收在日低附近。 交易商将今日的跌势归咎于投资基金结清多头头寸。 近月豆粕合约 在过去五日中第四日走低，盘中触及10月27日以 来最低。 豆油期货涨跌互现，1月合约 在清淡交投中走坚，而远月合约 走软。 油价走低重压豆油期价。 3月大豆期货合约 收挫12美分，报每蒲式耳10.04美元。 3月豆粕合约 收跌7.6美元，报每短吨333.6美元。3月豆油合约 跌0.06美分，报32.54美分。 今日CBOT大豆预估成交量为199,123口，豆粕为97,001口，豆油为102 ,118口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)