芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑至六周低点，因NOPA报告利空

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透芝加哥1月15日 - 美国大豆期货周四下挫1.7%，至六周低点，此 前一备受关注的报告显示美国加工商12月大豆加工量小于预期。 天气预报显示巴西和阿根廷主要产区的天气状况良好，令大豆期货的 卖压进一步加重。 美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布，12月大豆压榨量为1.65383亿 蒲式耳，为历来第二高，但不及分析师预估。 NOPA报告也令豆粕期货承压，豆粕期货大跌2.6%至10月20日来最低。 投资人出脱一些作多豆粕/作空豆油的套利交易，带动豆油期货走强 。 Informa Economics下调今年美国大豆种植面积预估至8,803万英亩， 之前预估为8,878万英亩。该机构还预计今年美国大豆产量为39亿蒲式耳 ，单产为44.9蒲式耳。 3月大豆期货合约 收挫18-1/4美分，报每蒲式耳9.91美元。 3月豆粕合约 收低8.8美元，报每短吨326.7美元。3月豆油合约 上涨0.17美分，报32.99美分。 今日CBOT大豆预估成交量为258,488口，豆粕为95,392口，豆油为123 ,714口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。