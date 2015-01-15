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市场报道 | 2015年 1月 16日 星期五 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑至六周低点，因NOPA报告利空

路透芝加哥1月15日 - 美国大豆期货周四下挫1.7%，至六周低点，此
前一备受关注的报告显示美国加工商12月大豆加工量小于预期。
 
    天气预报显示巴西和阿根廷主要产区的天气状况良好，令大豆期货的
卖压进一步加重。
    
    美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布，12月大豆压榨量为1.65383亿
蒲式耳，为历来第二高，但不及分析师预估。
    
    NOPA报告也令豆粕期货承压，豆粕期货大跌2.6%至10月20日来最低。
    
    投资人出脱一些作多豆粕/作空豆油的套利交易，带动豆油期货走强
。
    
    Informa Economics下调今年美国大豆种植面积预估至8,803万英亩，
之前预估为8,878万英亩。该机构还预计今年美国大豆产量为39亿蒲式耳
，单产为44.9蒲式耳。
    
    3月大豆期货合约 收挫18-1/4美分，报每蒲式耳9.91美元。
    
    3月豆粕合约 收低8.8美元，报每短吨326.7美元。3月豆油合约
 上涨0.17美分，报32.99美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为258,488口，豆粕为95,392口，豆油为123
,714口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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