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市场报道 | 2015年 3月 17日 星期二 04:47 BJT

芝加哥期市：大豆期货跌至四周半低位，因豆粕走低和预计种植面积巨大

路透芝加哥3月16日 - 美国大豆期货周一走低，触及2月11日以来最
低，交易商称，因豆粕走疲，以及预期未来数月的大豆种植规模巨大。
    
    在价格一度跌穿20日波林格区间低端后，部分低吸买盘提振指标CBOT
-5月大豆期货 脱离日低。
    
    豆粕期货下跌近1%。现货市场交易商称，随着出口需求转向南美，预
计未来几周供应将增加。
    
    豆油期货尾盘转升为跌，终盘收跌。油价重挫打压豆油期价。
    
    美国油籽加工商协会周一称，2月大豆压榨总计为1.4697亿蒲式耳，
同比增长3.8%。

    农业部报告，上周出口检验大豆583,944吨，低于之前一周的625,713
吨，但与市场预期一致。
    
    5月大豆期货合约 收跌4/3/4美分，报每蒲式耳9.69-1/4美元。
    
    5月豆粕合约 收挫3.3美元，报每短吨323.7美元。5月豆油合约
 跌0.10美分，报30.39美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为132,304口，豆粕为79,592口，豆油为63,
238口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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