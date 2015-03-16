芝加哥期市：大豆期货跌至四周半低位，因豆粕走低和预计种植面积巨大

路透芝加哥3月16日 - 美国大豆期货周一走低，触及2月11日以来最 低，交易商称，因豆粕走疲，以及预期未来数月的大豆种植规模巨大。 在价格一度跌穿20日波林格区间低端后，部分低吸买盘提振指标CBOT -5月大豆期货 脱离日低。 豆粕期货下跌近1%。现货市场交易商称，随着出口需求转向南美，预 计未来几周供应将增加。 豆油期货尾盘转升为跌，终盘收跌。油价重挫打压豆油期价。 美国油籽加工商协会周一称，2月大豆压榨总计为1.4697亿蒲式耳， 同比增长3.8%。 农业部报告，上周出口检验大豆583,944吨，低于之前一周的625,713 吨，但与市场预期一致。 5月大豆期货合约 收跌4/3/4美分，报每蒲式耳9.69-1/4美元。 5月豆粕合约 收挫3.3美元，报每短吨323.7美元。5月豆油合约 跌0.10美分，报30.39美分。 今日CBOT大豆预估成交量为132,304口，豆粕为79,592口，豆油为63, 238口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)