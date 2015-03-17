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市场报道 | 2015年 3月 18日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：大豆期货跌至10月以来最低，因豆粕走疲和出口前景堪忧

路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二急跌1.
4%，至近五个月最低，交易商称，受累于豆粕期货走低，以及南美收割展
开损及美国大豆出口前景。
    
    交投最活跃的CBOT-5月大豆期货 收在20日波林格区间的低端之
下，为1月中以来首次。

    交易商还表示，预期今春美国大豆种植面积巨大也是导致今日大豆期
货走低的原因之一。

    豆粕期货走低，因现货市场表现疲弱。交易商称，过去几周中西部附
近地区天气状况改善，使铁路营运商得以清空因结冰造成的货物积压，这
导致那些在铁路货运到达前，在现货市场买入以满足饲料需求的终端用户
的买兴减弱。
    
    近月豆粕期货 盘中触及10月6日以来最低，在317.20美元触底
。 
    
    豆油期货下跌1.1%，至六周低位，因需求不旺和原油价格走疲。
    
    5月大豆期货合约 收跌14-3/4美分，报每蒲式耳9.54-1/2美元。
    
    5月豆粕合约 收挫6.2美元，报每短吨317.5美元。5月豆油合约
 回落0.35美分，报30.04美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为192,419口，豆粕为98,491口，豆油为72,
966口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)

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