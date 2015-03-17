芝加哥期市：大豆期货跌至10月以来最低，因豆粕走疲和出口前景堪忧

路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二急跌1. 4%，至近五个月最低，交易商称，受累于豆粕期货走低，以及南美收割展 开损及美国大豆出口前景。 交投最活跃的CBOT-5月大豆期货 收在20日波林格区间的低端之 下，为1月中以来首次。 交易商还表示，预期今春美国大豆种植面积巨大也是导致今日大豆期 货走低的原因之一。 豆粕期货走低，因现货市场表现疲弱。交易商称，过去几周中西部附 近地区天气状况改善，使铁路营运商得以清空因结冰造成的货物积压，这 导致那些在铁路货运到达前，在现货市场买入以满足饲料需求的终端用户 的买兴减弱。 近月豆粕期货 盘中触及10月6日以来最低，在317.20美元触底 。 豆油期货下跌1.1%，至六周低位，因需求不旺和原油价格走疲。 5月大豆期货合约 收跌14-3/4美分，报每蒲式耳9.54-1/2美元。 5月豆粕合约 收挫6.2美元，报每短吨317.5美元。5月豆油合约 回落0.35美分，报30.04美分。 今日CBOT大豆预估成交量为192,419口，豆粕为98,491口，豆油为72, 966口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)