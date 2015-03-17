芝加哥期市：大豆期货跌至10月以来最低，因豆粕走疲和出口前景堪忧

表格: 中国12月银、铂金和钯进出口分项数据
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕： 12月 同比% 美元/盎司 年初迄今 同比% 进口: 银 366,294 8.77 9.64 3,360,487 0.49 原产地 日本 160,630 41.25 7.2 1,296,213 22.67 台湾 67,251 -16.08 5.68 692,839 -6.01 中华人民共和国 43,225 112.68 12.68 232,122
路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二急跌1. 4%，至近五个月最低，交易商称，受累于豆粕期货走低，以及南美收割展 开损及美国大豆出口前景。 交投最活跃的CBOT-5月大豆期货 收在20日波林格区间的低端之 下，为1月中以来首次。 交易商还表示，预期今春美国大豆种植面积巨大也是导致今日大豆期 货走低的原因之一。 豆粕期货走低，因现货市场表现疲弱。交易商称，过去几周中西部附 近地区天气状况改善，使铁路营运商得以清空因结冰造成的货物积压，这 导致那些在铁路货运到达前，在现货市场买入以满足饲料需求的终端用户 的买兴减弱。 近月豆粕期货 盘中触及10月6日以来最低，在317.20美元触底 。 豆油期货下跌1.1%，至六周低位，因需求不旺和原油价格走疲。 5月大豆期货合约 收跌14-3/4美分，报每蒲式耳9.54-1/2美元。 5月豆粕合约 收挫6.2美元，报每短吨317.5美元。5月豆油合约 回落0.35美分，报30.04美分。 今日CBOT大豆预估成交量为192,419口，豆粕为98,491口，豆油为72, 966口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕： 12月 同比% 美元/盎司 年初迄今 同比% 进口: 银 366,294 8.77 9.64 3,360,487 0.49 原产地 日本 160,630 41.25 7.2 1,296,213 22.67 台湾 67,251 -16.08 5.68 692,839 -6.01 中华人民共和国 43,225 112.68 12.68 232,122
路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 88,946,368 -7.61 68.15 1,024,124,335 7.48 原产地 澳大利亚 56,713,031 -2.13 66.87 639,875,924 5.35 巴西 17,444,258 -26.07 74.4 214,693,809 12.03 南非 3,598,985 -21.74 70.44 44,851,796
路透北京1月23日---以下为中国海关最新公布的中国12月主要商品进出口数据一览(除注明外,单位均为吨): 12月 同比% 单价(美元) 年初迄今 同比% ==食品== 进口 牛 6,939 17.01 5,732.64 39,036 -15.7 猪 0 -99.83 0 309 17.84 牛肉 57,622 -8.94 4,486.19 579,836 22.37 猪肉 113,352 18.35 1,877.07