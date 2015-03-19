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市场报道 | 2015年 3月 20日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收低，因获利了结及美元反弹

路透芝加哥3月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低，
交易商称因在周三尾盘大涨后今日出现温和获利了结卖压。
    
    美元走强也给农产品期货带来负面基调。
    
    油价大跌令市场压力进一步加重。
    
    豆粕和豆油期货也收低，豆粕期货在过去六个交易日内有五日收低。
    
    美国农业部周四早公布，周度出口销售旧作大豆34.2万吨，符合预估
的25-45万吨。
        
    5月大豆期货合约 收低3-1/4美分，报每蒲式耳9.61-3/4美元。
    
    5月豆粕合约 收低1.5美元，报每短吨319.3美元。5月豆油合约
 微跌0.01美分，报30.62美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为194,390口，豆粕为68,211口，豆油为77,
745口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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