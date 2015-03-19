芝加哥期市：CBOT大豆收低，因获利了结及美元反弹

路透芝加哥3月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低， 交易商称因在周三尾盘大涨后今日出现温和获利了结卖压。 美元走强也给农产品期货带来负面基调。 油价大跌令市场压力进一步加重。 豆粕和豆油期货也收低，豆粕期货在过去六个交易日内有五日收低。 美国农业部周四早公布，周度出口销售旧作大豆34.2万吨，符合预估 的25-45万吨。 5月大豆期货合约 收低3-1/4美分，报每蒲式耳9.61-3/4美元。 5月豆粕合约 收低1.5美元，报每短吨319.3美元。5月豆油合约 微跌0.01美分，报30.62美分。 今日CBOT大豆预估成交量为194,390口，豆粕为68,211口，豆油为77, 745口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)