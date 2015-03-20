芝加哥期市：CBOT大豆收高，因美元下挫及空头回补

路透3月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，交易商 称因美元下挫及投资基金一波空头回补。 美元下挫令美国商品对海外买家的吸引力增强。现货市场强劲也给期 货市场带来支撑。 豆粕和豆油期货也上涨。大豆，豆粕和豆油均在周四触及的高位遇阻 。 交易商表示，预计投资人在3月31日备受关注的美国农业部种植前景 报告前会开始轧平仓位。 Informa Economics周五将今年美国大豆种植面积预估由8,803.2万英 亩下调至8,748.5万英亩。 5月大豆期货合约 收高12美分，报每蒲式耳9.73-3/4美元。 5月豆粕合约 收高4.7美元，报每短吨324.0美元。5月豆油合约 微升0.06美分，报30.68美分。 本周5月大豆期货跌0.2%，5月豆油期货升0.7%，豆粕期货跌1.1%。 今日CBOT大豆预估成交量为207,105口，豆粕为75,019口，豆油为86, 907口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)