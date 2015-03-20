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市场报道 | 2015年 3月 21日 星期六 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收高，因美元下挫及空头回补

路透3月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，交易商
称因美元下挫及投资基金一波空头回补。
    
    美元下挫令美国商品对海外买家的吸引力增强。现货市场强劲也给期
货市场带来支撑。
    
    豆粕和豆油期货也上涨。大豆，豆粕和豆油均在周四触及的高位遇阻
。
    
    交易商表示，预计投资人在3月31日备受关注的美国农业部种植前景
报告前会开始轧平仓位。
    
    Informa Economics周五将今年美国大豆种植面积预估由8,803.2万英
亩下调至8,748.5万英亩。
    
    5月大豆期货合约 收高12美分，报每蒲式耳9.73-3/4美元。
    
    5月豆粕合约 收高4.7美元，报每短吨324.0美元。5月豆油合约
 微升0.06美分，报30.68美分。
    
    本周5月大豆期货跌0.2%，5月豆油期货升0.7%，豆粕期货跌1.1%。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为207,105口，豆粕为75,019口，豆油为86,
907口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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