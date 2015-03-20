芝加哥期市：CBOT大豆收高，因美元下挫及空头回补

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透3月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，交易商 称因美元下挫及投资基金一波空头回补。 美元下挫令美国商品对海外买家的吸引力增强。现货市场强劲也给期 货市场带来支撑。 豆粕和豆油期货也上涨。大豆，豆粕和豆油均在周四触及的高位遇阻 。 交易商表示，预计投资人在3月31日备受关注的美国农业部种植前景 报告前会开始轧平仓位。 Informa Economics周五将今年美国大豆种植面积预估由8,803.2万英 亩下调至8,748.5万英亩。 5月大豆期货合约 收高12美分，报每蒲式耳9.73-3/4美元。 5月豆粕合约 收高4.7美元，报每短吨324.0美元。5月豆油合约 微升0.06美分，报30.68美分。 本周5月大豆期货跌0.2%，5月豆油期货升0.7%，豆粕期货跌1.1%。 今日CBOT大豆预估成交量为207,105口，豆粕为75,019口，豆油为86, 907口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)