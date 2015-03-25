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市场报道 | 2015年 3月 26日 星期四 04:54 BJT

芝加哥期市：大豆期货收跌，因技术性卖压和预期种植面积扩大

路透芝加哥3月25日 - 美国大豆期货周三走低，交易商称，受累于技
术性卖盘、南美供应充裕，以及在美国农业部下周公布种植报告前的头寸
调整。

    豆粕和豆油期价也收跌，但原油期价上扬限制豆油跌幅。
    
    大豆价格早盘走坚，但在指标CBOT-5月大豆期货 跌穿20日移动
均线之上的技术支撑位后，转升为跌。

    分析师预计，农业部下周报告将显示，美国农户今春将种植8,591.9
万英亩的大豆，高于一年前的8，370.1万英亩。
    
    Agroconsult将2014/15年巴西大豆产量预估从9,470万吨上调至9,580
万吨。
    
    分析师还预计，周四公布的美国农业周度出口销售报告将显示，上周
出口销售旧作大豆10-30万吨，之前一周销售34.1961万吨。
    
    5月大豆期货合约 收跌3美分，报每蒲式耳9.78-3/4美元。
    
    5月豆粕合约 收挫1.8美元，报每短吨324.5美元。5月豆油合约
 回落0.07美分，报31.04美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为197,570口，豆粕为76,434口，豆油为60,
312口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)

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