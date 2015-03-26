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市场报道 | 2015年 3月 27日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货连跌第三日，受累于美元走强和种植前景

路透芝加哥3月26日 - 美国大豆期货周四连跌第三日，因美元走强，
及市场预期下周美国农业部关键报告将显示美国农户计划大量播种大豆。
    
    豆粕期货也下滑，但豆油期货跟随油价走强。
    
    大豆期货跌势受限，指标5月大豆在10日移动均线寻获技术支撑，且
有迹象显示出口有需求。
    
    美国农业部周四早公布，出口销售28万吨美国大豆至未具名目的地，
2015/16年度付运。
    
    美国农业部还公布，上周出口销售旧作大豆50.58万吨，高于市场预
估的10-30万吨。
            
    5月大豆期货合约 收跌4-1/4美分，报每蒲式耳9.74-1/2美元。
    
    5月豆粕合约 收挫2.1美元，报每短吨322.4美元。5月豆油合约
 升0.13美分，报31.17美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为176,191口，豆粕为75,172口，豆油为77,
505口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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