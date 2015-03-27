芝加哥期市：CBOT大豆期货扩大跌幅，因预期美国大豆种植面积增加

路透芝加哥3月27日 - 美国大豆期货周五跌至一周低位，交易商称， 受累于南美大豆收割进一步展开，以及预期美国大豆种植面积巨大。 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆合约 连跌第四日。 豆粕期货也走低，但周末前空头回补买盘使跌幅受限。 豆油期货跌幅最大，下跌1.7%，因现货市场需求疲弱和技术性卖盘。 指标CBOT-5月豆油期货 早盘走坚，但未能守住20日移动均线之上的 支撑位。 5月大豆期货合约 收低7-1/4美分，报每蒲式耳9.67-1/4美元。 5月豆粕合约 收低1美元，报每短吨321.4美元。5月豆油合约<B OK5>跌0.57美分，报30.60美分。 本周近月大豆合约 下跌0.6%；豆油期货 回落0.1%，豆粕 期货 下挫0.3%。 今日CBOT大豆预估成交量为154,007口，豆粕为63,043口，豆油为94, 595口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)