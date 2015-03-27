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市场报道 | 2015年 3月 28日 星期六 05:03 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货扩大跌幅，因预期美国大豆种植面积增加

路透芝加哥3月27日 - 美国大豆期货周五跌至一周低位，交易商称，
受累于南美大豆收割进一步展开，以及预期美国大豆种植面积巨大。

    芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆合约 连跌第四日。
    
    豆粕期货也走低，但周末前空头回补买盘使跌幅受限。
   
    豆油期货跌幅最大，下跌1.7%，因现货市场需求疲弱和技术性卖盘。
指标CBOT-5月豆油期货 早盘走坚，但未能守住20日移动均线之上的
支撑位。
    
    5月大豆期货合约 收低7-1/4美分，报每蒲式耳9.67-1/4美元。
    
    5月豆粕合约 收低1美元，报每短吨321.4美元。5月豆油合约<B
OK5>跌0.57美分，报30.60美分。

    本周近月大豆合约 下跌0.6%；豆油期货 回落0.1%，豆粕
期货 下挫0.3%。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为154,007口，豆粕为63,043口，豆油为94,
595口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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