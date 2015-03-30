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市场报道 | 2015年 3月 31日 星期二 05:21 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货在美国农业部发布种植报告前小幅收高

路透芝加哥3月30日 - 美国大豆期货周一收高，交易商称，在美国农
业部发布关键的农户种植意向报告前，交易商轧平仓位。
    
    强于预期的出口需求迹象也给市场带来支撑，但大豆期货收盘远低于
日高。
    
    指标CBOT-5月豆油期货 在接近20日移动均线时遭遇技术阻力。
    
    豆粕期货也小涨，受空头回补以及买入豆粕，卖出豆油的套利交易带
动。
    
    豆油期货在逼近20日移动均线切入位时遭遇一轮技术性卖压。油价走
软也令豆油期货承压。
    
    美国农业部周二将发布备受关注的种植前景报告。分析师预计，今年
美国大豆种植面积将达创纪录的8,590万英亩。
    
    截至3月1日的大豆库存预计将是三年最多。
    
    美国农业部公布，最近一周出口检验大豆655,720吨，较之前一周增
加26%，且高于预估的45-60万吨。
    
    5月大豆期货合约 收高1/2美分，报每蒲式耳9.67-3/4美元。
    
    5月豆粕合约 收高1.8美元，报每短吨323.2美元。5月豆油合约
 跌0.11美分，报30.49美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为151,073口，豆粕为74,452口，豆油为73,
465口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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