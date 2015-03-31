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市场报道 | 2015年 4月 1日 星期三 04:51 BJT

芝加哥期市：大豆期货收涨，因农业部种植面积和库存数据不及预期

路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨，
交易商称，因农业部公布的种植面积和3月1日库存预估不及预期。
    
    农业部称，美国农户今年计划种植大豆为创纪录的8,460万英亩，低
于市场的平均预估8,590万英亩。

    农业部报告称，3月1日美国大豆库存为13.34亿蒲式耳，同比增加34%
，但略低于市场平均预估13.46亿蒲式耳。

    CBOT玉米期货大跌限制了大豆的涨幅。
    
    豆粕期货收涨，跟随大豆升势。CBOT-5月豆粕期货 收在20日移
动均线之上。
   
    豆油期货连跌第三日，因技术面疲弱，以及豆粕/豆油套利交易，但
在收盘前缩减跌幅。
    
    5月大豆期货合约 收升5-1/2美分，报每蒲式耳9.73-1/4美元。
    
    5月豆粕合约 收高3.6美元，报每短吨326.8美元。5月豆油合约
 跌0.10美分，报30.39美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为321,007口，豆粕为118,219口，豆油为95
,074口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校　利棣儿)
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