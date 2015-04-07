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市场报道 | 2015年 4月 8日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：大豆期货连跌第三日，因南美收割进一步展开

路透芝加哥4月7日 - 美国大豆期货连跌第三日，触及一周低位，交
易商称，因南美收割进一步展开，使本已充裕的全球供应进一步增加，给
大豆市场施压。

    豆粕和豆油期货也走低，交易商在美国农业部月度供需报告周四公布
前结清头寸。

    指标芝加哥交易所(CBOT)5月大豆合约 在隔夜交易中上扬，但未
能守住位于10日和20日移动均线的支撑位，收在这些关键技术位之下。 
    
    CBOT-5月豆油期货 跌至30日移动均线之下，后在20日移动均线
寻获支撑。
    
    CBOT-5月豆粕期货 也触及一周低位。
    
    5月大豆期货合约 收跌7-1/2美分，报每蒲式耳9.71美元。
    
    5月豆粕合约 收挫3.3美元，报每短吨319.7美元。5月豆油合约
 跌0.23美分，报31.03美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为210,199口，豆粕为101,788口，豆油为13
3,989口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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