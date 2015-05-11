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市场报道 | 2015年 5月 12日 星期二 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货扭转升势收低，周二USDA月报前投资人轧平仓位

路透芝加哥5月11日 - 美国大豆期货周一扭转稍早升势，转为收低，
交易商称因受到南美丰产以及在周二美国农业部(USDA)发布报告前投资人
轧平仓位拖累。
    
    在主要大豆进口国－中国降息后，大豆期货在海外市场跳升，为四个
交易日来首次。但随着美元走强，大豆回吐升幅，由升转跌。
    
    豆粕期货<0#SM:>下挫1%，因投资人担心美国禽流感疫情将令动物饲
料的需求降低。
    
    豆油期货<0#BO:>上涨，因投资人出售豆粕期货，买入豆油。
    
    分析师预计，美国农业部周一稍晚将公布，美国大豆种植率为28%，
高于五年均值20%。之后美国农业部报告，大豆种植率为31%。
    
    分析师预计，美国农业部在周二月报中将预计大豆结转库存为3.6亿
蒲式耳。
    
    7月大豆期货合约 收低2-1/4美分，报每蒲式耳9.74美元。
    
    7月豆粕合约 收挫3.2美元，报每短吨310.2美元。7月豆油合约
 涨0.23美分，报33.19美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为99,038口，豆粕为56,532口，豆油为80,4
38口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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