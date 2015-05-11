芝加哥期市：CBOT大豆期货扭转升势收低，周二USDA月报前投资人轧平仓位

路透芝加哥5月11日 - 美国大豆期货周一扭转稍早升势，转为收低， 交易商称因受到南美丰产以及在周二美国农业部(USDA)发布报告前投资人 轧平仓位拖累。 在主要大豆进口国－中国降息后，大豆期货在海外市场跳升，为四个 交易日来首次。但随着美元走强，大豆回吐升幅，由升转跌。 豆粕期货<0#SM:>下挫1%，因投资人担心美国禽流感疫情将令动物饲 料的需求降低。 豆油期货<0#BO:>上涨，因投资人出售豆粕期货，买入豆油。 分析师预计，美国农业部周一稍晚将公布，美国大豆种植率为28%， 高于五年均值20%。之后美国农业部报告，大豆种植率为31%。 分析师预计，美国农业部在周二月报中将预计大豆结转库存为3.6亿 蒲式耳。 7月大豆期货合约 收低2-1/4美分，报每蒲式耳9.74美元。 7月豆粕合约 收挫3.2美元，报每短吨310.2美元。7月豆油合约 涨0.23美分，报33.19美分。 今日CBOT大豆预估成交量为99,038口，豆粕为56,532口，豆油为80,4 38口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)