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市场报道 | 2015年 5月 14日 星期四 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货小涨，昨日大跌近2%出现一波逢低承接

路透芝加哥5月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三小涨，交易商称在周二大跌近2%后，今日出现一波温和的逢低承接买盘。

现货市场走坚也给期货市场带来支撑。

豆粕期货收低，指标7月豆粕期货触及七个月低点，因终端用户需求疲弱。

豆油期货受技术性买盘带动收高，此前7月豆油期货一度跌穿200日移动均线切入位。

分析师预计，美国农业部周四报告将显示，旧作大豆出口销售10-30万吨，新作出口销售25-45万吨。

市场预计，美国全国油籽加工商协会(NOPA)在即将发布的月度压榨报告中将显示4月大豆压榨量为1.47827亿蒲式耳。

7月大豆期货合约 收高1-3/4美分，报每蒲式耳9.57-1/4美元。

7月豆粕合约 收低1美元，报每短吨302.4美元。7月豆油合约 升0.27美分，报33.24美分。

今日CBOT大豆预估成交量为193,913口，豆粕为80,104口，豆油为85,306口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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