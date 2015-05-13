芝加哥期市：CBOT大豆期货小涨，昨日大跌近2%出现一波逢低承接

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥5月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三小涨，交易商称在周二大跌近2%后，今日出现一波温和的逢低承接买盘。
现货市场走坚也给期货市场带来支撑。
豆粕期货收低，指标7月豆粕期货触及七个月低点，因终端用户需求疲弱。
豆油期货受技术性买盘带动收高，此前7月豆油期货一度跌穿200日移动均线切入位。
分析师预计，美国农业部周四报告将显示，旧作大豆出口销售10-30万吨，新作出口销售25-45万吨。
市场预计，美国全国油籽加工商协会(NOPA)在即将发布的月度压榨报告中将显示4月大豆压榨量为1.47827亿蒲式耳。
7月大豆期货合约 收高1-3/4美分，报每蒲式耳9.57-1/4美元。
7月豆粕合约 收低1美元，报每短吨302.4美元。7月豆油合约 升0.27美分，报33.24美分。
今日CBOT大豆预估成交量为193,913口，豆粕为80,104口，豆油为85,306口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。