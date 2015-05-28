芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，新作合约因技术性卖盘和丰产预期领跌

路透芝加哥5月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低， 交易商称，新作合约因技术性卖盘和今秋丰产预期领跌。 追踪美国农户目前播种的11月大豆合约 跌幅最大，稍早买盘未 能令该合约升穿周三高位。 豆粕期货走软，因获利了结及大豆期货下滑。 分析师预计，美国农业部周五将公布周度出口销售旧作大豆15-30万 点，之前一周为165,463吨。 新作大豆出口销售预计为10-30万点，之前一周为7.75万点。 豆油期货收高，因交易员出脱作多豆粕/作空豆油的套利交易。 7月大豆期货合约 收低1美分，报每蒲式耳9.26美元。 7月豆粕合约 收低3.3美元，报每短吨304.8美元。7月豆油合约 收高0.33美分，报32.06美分。 今日CBOT大豆预估成交量为208,774口，豆粕为134,850口，豆油为95 ,150口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)