版本:
中国
市场报道 | 2015年 5月 29日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，新作合约因技术性卖盘和丰产预期领跌

路透芝加哥5月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低，
交易商称，新作合约因技术性卖盘和今秋丰产预期领跌。
    
    追踪美国农户目前播种的11月大豆合约 跌幅最大，稍早买盘未
能令该合约升穿周三高位。
    
    豆粕期货走软，因获利了结及大豆期货下滑。
    
    分析师预计，美国农业部周五将公布周度出口销售旧作大豆15-30万
点，之前一周为165,463吨。
    
    新作大豆出口销售预计为10-30万点，之前一周为7.75万点。
    
    豆油期货收高，因交易员出脱作多豆粕/作空豆油的套利交易。
    
    7月大豆期货合约 收低1美分，报每蒲式耳9.26美元。
    
    7月豆粕合约 收低3.3美元，报每短吨304.8美元。7月豆油合约
 收高0.33美分，报32.06美分。    
    
    今日CBOT大豆预估成交量为208,774口，豆粕为134,850口，豆油为95
,150口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐