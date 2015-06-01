芝加哥期市：CBOT大豆和豆粕期货走低，豆油期货上扬

路透芝加哥6月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一走低， 交易商称，因有迹象显示对美国大豆的出口需求下降。 豆粕期货走软也拖累大豆表现。市场人士出脱看涨豆粕/看跌豆油套 利头寸导致豆粕期货走低。 豆油期货连涨第二日，近月CBOT-豆油合约 急升3.4%，触及七 个月高位，因美国环境保护局制定了新的生物柴油生产目标。 预期南美收成增加使大豆期货面临进一步压力。 指标CBOT-7月大豆期货 早盘触及9.21-1/2美元的日低，但未能 跌穿上周触及的低位9.20-1/2美元，市场稍后从低位反弹，一度转跌为升 。 美国农业部周一上午报告，上周出口检验大豆73,190吨，远低于预估 的15-27.5万吨，为9月以来最低周度出口总量。 分析师预计，农业部周一下午将公布，截至5月31日当周，美国大豆 种植率攀升14个百分点，至75%，较同期均值高5个百分点。 巴西大豆行业集团Abiove将目前已收割的2014/15年大豆预估上调至9 ,306万吨，5月11日的预期为9,269万吨。 7月大豆期货合约 收跌8美分，报每蒲式耳9.26美元。 7月豆粕合约 收挫9.1美元，报每短吨296.6美元。7月豆油合约 涨1.18美分，报34.51美分。 今日CBOT大豆预估成交量为203,390口，豆粕为130,243口，豆油为17 4,491口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)