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市场报道 | 2015年 6月 2日 星期二 04:52 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆和豆粕期货走低，豆油期货上扬

路透芝加哥6月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一走低，
交易商称，因有迹象显示对美国大豆的出口需求下降。
   
    豆粕期货走软也拖累大豆表现。市场人士出脱看涨豆粕/看跌豆油套
利头寸导致豆粕期货走低。
     
    豆油期货连涨第二日，近月CBOT-豆油合约 急升3.4%，触及七
个月高位，因美国环境保护局制定了新的生物柴油生产目标。
    
    预期南美收成增加使大豆期货面临进一步压力。
    
    指标CBOT-7月大豆期货 早盘触及9.21-1/2美元的日低，但未能
跌穿上周触及的低位9.20-1/2美元，市场稍后从低位反弹，一度转跌为升
。
    
    美国农业部周一上午报告，上周出口检验大豆73,190吨，远低于预估
的15-27.5万吨，为9月以来最低周度出口总量。
  
    分析师预计，农业部周一下午将公布，截至5月31日当周，美国大豆
种植率攀升14个百分点，至75%，较同期均值高5个百分点。

    巴西大豆行业集团Abiove将目前已收割的2014/15年大豆预估上调至9
,306万吨，5月11日的预期为9,269万吨。
    
    7月大豆期货合约 收跌8美分，报每蒲式耳9.26美元。
    
    7月豆粕合约 收挫9.1美元，报每短吨296.6美元。7月豆油合约
 涨1.18美分，报34.51美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为203,390口，豆粕为130,243口，豆油为17
4,491口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)

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