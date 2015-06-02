芝加哥期市：大豆期货上扬，因美元走软和播种进度放慢

路透芝加哥6月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二急升1.6 %，交易商称，受助于美元走软，以及播种进度放慢。 豆粕期货跳涨1.8%，因现货市场供应吃紧以及出口和国内需求增加， 这进一步支撑大豆期货。 豆油期货走低，因在过去三日累积上扬8.7%并触及七个月高位后出现 获利了结卖盘。 指标CBOT-7月大豆期货 自5月8日来首次收在10日移动均线之上 。 美国农业部周一下午发布的报告显示，截至5月31日当周，美国大豆 种植率提高了11个百分点，至71%，增幅不及预期，因主要种植区降雨。 7月大豆期货合约 收升14-3/4美分，报每蒲式耳9.40-3/4美元。 7月豆粕合约 收高5.2美元，报每短吨301.80美元。7月豆油合 约 跌0.34美分，报34.17美分。 今日CBOT大豆预估成交量为219,515口，豆粕为108,097口，豆油为13 9,278口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)