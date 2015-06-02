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市场报道 | 2015年 6月 3日 星期三 04:43 BJT

芝加哥期市：大豆期货上扬，因美元走软和播种进度放慢

路透芝加哥6月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二急升1.6
%，交易商称，受助于美元走软，以及播种进度放慢。

    豆粕期货跳涨1.8%，因现货市场供应吃紧以及出口和国内需求增加，
这进一步支撑大豆期货。
    
    豆油期货走低，因在过去三日累积上扬8.7%并触及七个月高位后出现
获利了结卖盘。
    
    指标CBOT-7月大豆期货 自5月8日来首次收在10日移动均线之上
。
    
    美国农业部周一下午发布的报告显示，截至5月31日当周，美国大豆
种植率提高了11个百分点，至71%，增幅不及预期，因主要种植区降雨。
    
    7月大豆期货合约 收升14-3/4美分，报每蒲式耳9.40-3/4美元。
    
    7月豆粕合约 收高5.2美元，报每短吨301.80美元。7月豆油合
约 跌0.34美分，报34.17美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为219,515口，豆粕为108,097口，豆油为13
9,278口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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