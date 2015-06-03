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市场报道 | 2015年 6月 4日 星期四 04:56 BJT

芝加哥期市：大豆期货收跌，受累于技术性卖盘

路透芝加哥6月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低，交易商称，因在触及5月21日以来最高后出现一波获利了结和技术性卖盘。

大豆期价早盘上扬，受助于美元走软，但指标CBOT-7月大豆合约 在20日移动均线附近遭遇阻力，掉头下行。

CBOT-7月大豆合约自5月12日以来未曾升穿20日移动均线。

全球供应充裕也重压大豆期货。Informa Economics上调巴西和阿根廷2014/15年大豆收成预估。

豆粕期货涨跌互现，现货市场供应吃紧支撑近月合约，远月合约走软。

豆油期货也上扬。周二近月豆油合约 三日来首次回落后，低吸了买家入市。

分析师预计，农业部周四将公布的报告显示，最新一周美国出口旧作大豆15-35万吨。出口新作大豆5-15万吨。

7月大豆期货合约 收跌5-1/2美分，报每蒲式耳9.35-1/4美元。

7月豆粕合约 收高0.9美元，报每短吨302.7美元。7月豆油合约 涨0.56美分，报34.73美分。

今日CBOT大豆预估成交量为241,767口，豆粕为107,889口，豆油为134,930口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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