芝加哥期市：大豆期货收跌，受累于技术性卖盘

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥6月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低，交易商称，因在触及5月21日以来最高后出现一波获利了结和技术性卖盘。
大豆期价早盘上扬，受助于美元走软，但指标CBOT-7月大豆合约 在20日移动均线附近遭遇阻力，掉头下行。
CBOT-7月大豆合约自5月12日以来未曾升穿20日移动均线。
全球供应充裕也重压大豆期货。Informa Economics上调巴西和阿根廷2014/15年大豆收成预估。
豆粕期货涨跌互现，现货市场供应吃紧支撑近月合约，远月合约走软。
豆油期货也上扬。周二近月豆油合约 三日来首次回落后，低吸了买家入市。
分析师预计，农业部周四将公布的报告显示，最新一周美国出口旧作大豆15-35万吨。出口新作大豆5-15万吨。
7月大豆期货合约 收跌5-1/2美分，报每蒲式耳9.35-1/4美元。
7月豆粕合约 收高0.9美元，报每短吨302.7美元。7月豆油合约 涨0.56美分，报34.73美分。
今日CBOT大豆预估成交量为241,767口，豆粕为107,889口，豆油为134,930口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。