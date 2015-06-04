芝加哥期市：CBOT大豆期货触及两周半高位，因降雨料拖慢播种

路透芝加哥6月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四大涨1.2%，至两周半最高水准，交易商称因市场担心降雨会拖慢美国农户完成播种。

在指标7月合约 逼近10日移动均线后，技术性买家入场，期价在海外市场从颓势反弹。

7月合约高见9.48-3/4美元，为5月19日来最高，该合约自5月8日来首次收在20日移动均线切入位之上，收高11-1/4美分，报9.46-1/2美元。

豆粕期货也上涨，跟随现货市场升势。7月豆粕期货 升穿20日移动均线阻力位，结算价报305.7美元，升3.0美元。

豆油期货下滑，在本周稍早触及近七个月高位后遭遇温和获利了结。7月豆油期货 跌0.20美分，报34.53美分。

Commodity Weather Group预报称未来两天及下周末，美国中西部的西南部地区将有降雨，这会拖慢密苏里州和堪萨斯州的农户播种。

交易商还表示，在6月10日美国农业部月度供需报告发布前，投资人开始轧平仓位。根据路透调查，分析师预计，美国农业部将会把2015/16年度美国大豆结转库存预估由5亿蒲式耳下调至4.87亿。

今日CBOT大豆预估成交量为220,498口，豆粕为97,134口，豆油为83,397口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)