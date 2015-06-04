芝加哥期市：CBOT大豆期货触及两周半高位，因降雨料拖慢播种

《汇市简讯》欧元/美元走高，因美元/日圆下跌令美元承压
0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)
路透芝加哥6月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四大涨1.2%，至两周半最高水准，交易商称因市场担心降雨会拖慢美国农户完成播种。
在指标7月合约 逼近10日移动均线后，技术性买家入场，期价在海外市场从颓势反弹。
7月合约高见9.48-3/4美元，为5月19日来最高，该合约自5月8日来首次收在20日移动均线切入位之上，收高11-1/4美分，报9.46-1/2美元。
豆粕期货也上涨，跟随现货市场升势。7月豆粕期货 升穿20日移动均线阻力位，结算价报305.7美元，升3.0美元。
豆油期货下滑，在本周稍早触及近七个月高位后遭遇温和获利了结。7月豆油期货 跌0.20美分，报34.53美分。
Commodity Weather Group预报称未来两天及下周末，美国中西部的西南部地区将有降雨，这会拖慢密苏里州和堪萨斯州的农户播种。
交易商还表示，在6月10日美国农业部月度供需报告发布前，投资人开始轧平仓位。根据路透调查，分析师预计，美国农业部将会把2015/16年度美国大豆结转库存预估由5亿蒲式耳下调至4.87亿。
今日CBOT大豆预估成交量为220,498口，豆粕为97,134口，豆油为83,397口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.5% +1.1% 1月24日(二) 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.5 54.3 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 550 561 成屋销售(较前月) -1.1% +0.7% 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 1月 -- 正8
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。