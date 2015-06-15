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市场报道 | 2015年 6月 16日 星期二 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互现，豆粕和豆油期货走低

路透芝加哥6月15日 - 美国大豆期货周一涨跌互现，近月合约受豆粕和豆油期货走低拖累回落，远月合约走坚。

美国大豆出口需求良好，以及对降雨将导致美国中西部大豆播种收尾工作推迟的部分忧虑支撑远月合约。

美国农业部周一上午报告称，最近一周出口检验22.6614万吨大豆，高于10-20万吨的预估区间。

全国油籽加工商协会(NOPA)周一称，5月压榨大豆总计1.48416亿蒲式耳，为史上同期最高。

但NOPA还报告称，豆粕出口减少，不及部分交易商的预估。

NOPA称，截止5月底，豆油库存增至15.78亿磅，为去年7月以来最高，且高于市场预估。

7月大豆期货合约 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳9.37-3/4美元。

7月豆粕合约 收挫4.2美元，报每短吨313.20美元。7月豆油合约 回落0.45美分，报32.69美分。

今日CBOT大豆预估成交量为223,484口，豆粕为154,769口，豆油为222,911口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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