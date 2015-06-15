芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互现，豆粕和豆油期货走低

标题新闻：贝莱德聘请英国前财政大臣奥斯本担任贝莱德智库兼职高级顾问
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路透芝加哥6月15日 - 美国大豆期货周一涨跌互现，近月合约受豆粕和豆油期货走低拖累回落，远月合约走坚。
美国大豆出口需求良好，以及对降雨将导致美国中西部大豆播种收尾工作推迟的部分忧虑支撑远月合约。
美国农业部周一上午报告称，最近一周出口检验22.6614万吨大豆，高于10-20万吨的预估区间。
全国油籽加工商协会(NOPA)周一称，5月压榨大豆总计1.48416亿蒲式耳，为史上同期最高。
但NOPA还报告称，豆粕出口减少，不及部分交易商的预估。
NOPA称，截止5月底，豆油库存增至15.78亿磅，为去年7月以来最高，且高于市场预估。
7月大豆期货合约 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳9.37-3/4美元。
7月豆粕合约 收挫4.2美元，报每短吨313.20美元。7月豆油合约 回落0.45美分，报32.69美分。
今日CBOT大豆预估成交量为223,484口，豆粕为154,769口，豆油为222,911口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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路透北京1月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96. 08。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.12%，SDR篮子指数升0.26%，BIS指数跌0.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8572 121 欧元 7.3509 -279 日圆 6.0209 -404 港元 0.8839 16.1 英镑
路透罗马1月20日 - 意大利央行周五称，意国经济今年将继续增长，增速大致如2016和2015年般缓慢；但央行警告称，该展望较有可能恶化而不是好转。