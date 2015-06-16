芝加哥期市：大豆期货上扬，因作物生长优良率下降

路透芝加哥6月16日 - 美国大豆期货周二急升，新作合约领涨，交易商称，因担忧最近播种的大豆的生长状况，以及播种收尾工作推迟。

芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货 跳涨2.7%，收在日高附近。该合约是首个新作大豆合约。

豆粕期货因现货市场供应吃紧，以及需求强劲而上扬，这也辅助支撑大豆期货升势。

豆油期货也走坚，但涨幅因供应充裕而受限。7月合约 未能升穿周一触及的高位引发的技术性卖盘也打压豆油市场。

美国农业部周一下午公布，截止6月14日当周，美国大豆生长优良率为67%，较之前一周下降了2个百分点。

大豆种植率攀升至87%，但较6中旬的五年均值低3个百分点。

7月大豆期货合约 收升19-3/4美分，报每蒲式耳9.57-1/2美元。

7月豆粕合约 收高7.6美元，报每短吨320.80美元。7月豆油合约 涨0.21美分，报32.90美分。

今日CBOT大豆预估成交量为301,821口，豆粕为146,988口，豆油为165,100口。(完)

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